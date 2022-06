« Le Canada, en tant que producteur de pétrole et de gaz, s’assure qu’à court terme, nous faisons ce que nous pouvons pour atténuer les pressions », a déclaré Justin Trudeau lors d’une conférence de presse à la clôture du sommet.

Le Canada veut aider d'autres pays à délaisser le pétrole et le charbon russes

(Elmau) Le Canada envisage de développer de nouvelles infrastructures pour aider d’autres pays à s’éloigner du pétrole et du charbon russes, a déclaré mardi le premier ministre Justin Trudeau à l’issue du Sommet du G7 en Allemagne, axé sur le conflit en Ukraine.

Laura Osman La Presse Canadienne

Dans leur communiqué final pour la réunion, les dirigeants du G7 ont déclaré qu’ils travaillaient pour s’assurer que la Russie n’exploite pas sa position de producteur d’énergie pour profiter de son agression au détriment des pays vulnérables.

Le conflit a mis à rude épreuve les marchés de l’énergie en Europe et la sécurité de l’approvisionnement dans le monde.

Au cours du sommet de trois jours, les dirigeants ont convenu d’envisager un plafond sur le prix du pétrole brut et du pétrole en provenance de Russie, et même une interdiction complète du pétrole et du charbon russes.

« Nous envisageons également à moyen terme d’étendre certaines infrastructures, mais d’une manière qui atteint cet objectif à moyen et long terme d’accélérer la transition, non seulement du pétrole et du gaz russes, mais de toute notre dépendance aux combustibles fossiles. »

Les dirigeants ont convenu qu’il n’était pas question de faire des compromis sur les objectifs en matière de climat et de biodiversité pour faire face à la crise énergétique croissante.

L’idée d’interdire le pétrole russe n’est encore qu’en discussion et devrait être mise en œuvre avec soin pour atténuer les retombées potentielles pour les pays vulnérables qui dépendent de la Russie.

M. Trudeau a déclaré que le Canada restait déterminé à soutenir l’Ukraine dans la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.

« Il est important que le monde ne perde pas l’attention sur ce qui se passe en Ukraine. Nous devons rester engagés jusqu’à ce que l’Ukraine et la démocratie l’emportent », a déclaré M. Trudeau lors d’une conférence de presse.

Il a annoncé mardi plus d’argent pour l’Ukraine, dont un prêt de 200 millions par l’intermédiaire du Fonds monétaire international.

En plus du prêt au gouvernement ukrainien, le Canada accorde 75 millions en aide humanitaire pour soutenir les opérations en Ukraine et dans les pays voisins.

Plus tôt lors du sommet, M. Trudeau avait annoncé une aide agricole de 52 millions, y compris du matériel mobile pour augmenter la capacité de stockage des céréales et de l’aide pour fournir des tests de diagnostic rapides et surveiller les maladies animales afin de permettre la certification des exportations.

« Nos agriculteurs sont généralement confrontés à de grands défis et se sont révélés inventifs et créatifs. Nous apporterons donc cette expertise à l’Ukraine pour aider autant que possible », a déclaré M. Trudeau.

Le Canada verse également 15 millions pour aider à financer les efforts de déminage et 9,7 millions pour ceux qui traquent les violations des droits de la personne en Ukraine.

Les dirigeants ont également convenu d’intensifier leurs efforts pour atténuer la hausse des prix des denrées alimentaires et la pénurie, qui ont été exacerbées par la guerre.

Ils prévoient étendre leurs programmes de réinstallation pour accueillir les millions de réfugiés ukrainiens qui ont été déplacés par le conflit.