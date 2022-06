Cadeaux offerts aux élus

De bienvenus à pas si bien vus

De tout temps et dans la plupart des cultures, il est commun d’offrir des cadeaux aux élus. Cette pratique, de plus en plus mal vue par les députés eux-mêmes, est encadrée depuis plus de dix ans par le Code d’éthique de l’Assemblée nationale. Des normes strictes qui ont mené à un changement de culture, constate une étude québécoise inédite sur le sujet. Et qui rappelle que certains présents peuvent être parfois… surprenants.