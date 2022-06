Le leader parlementaire du gouvernement, Mark Holland a soutenu que la période d’un an laissera suffisamment de temps à un comité parlementaire de se pencher sur ce qui doit rester ou non du mode de fonctionnement hybride.

Les travaux hybrides prolongés d’un an

(Ottawa) La prolongation d’un an du format hybride de la Chambre des communes a été entérinée jeudi par une majorité de députés, tout juste avant qu’ils n’amorcent une pause estivale de travaux parlementaires.

Émilie Bergeron La Presse Canadienne

Le résultat du vote à la Chambre des communes fait état de 177 députés en faveur de la motion libérale et 144 qui s’y opposent.

Les néo-démocrates avaient indiqué qu’ils donneraient leur aval, ce qui assurait suffisamment de votes pour l’adoption malgré l’opposition des conservateurs et bloquistes.

Jeudi en début d’après-midi, les libéraux ont réussi à obliger la fin, le jour même, du débat sur la motion en question, dans un premier vote au cours duquel ils ont eu le soutien des néo-démocrates.

Le bureau du leader parlementaire du gouvernement, Mark Holland, avait alors fait savoir que la mise aux voix sur la prolongation elle-même devait avoir lieu en soirée. Elle a finalement eu lieu bien plus tôt.

M. Holland a fait valoir que la poursuite du format hybride – qui permet notamment aux élus de voter virtuellement – est nécessaire puisque la pandémie n’est pas terminée.

Il a soutenu que la période d’un an laissera suffisamment de temps à un comité parlementaire de se pencher sur ce qui doit rester ou non de ce mode de fonctionnement.

M. Holland a affirmé s’être engagé à ce que les ministres soient présents en Chambre pour prendre la parole durant la période des questions.

Pour les conservateurs, la formule hybride revient à réduire la reddition de comptes.

Du côté des bloquistes, leur leader parlementaire Alain Therrien a soutenu que la participation virtuelle aux travaux des Communes devrait être restreinte le plus possible. Il a aussi dit qu’il jugeait plus avisé de statuer sur la formule idéale au retour des travaux parlementaires, c’est-à-dire à l’automne.