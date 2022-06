C’est finalement Étienne Grandmont qui tentera de succéder à Catherine Dorion dans la circonscription de Taschereau à Québec, sous la bannière de Québec solidaire (QS).

Léa Carrier La Presse

M. Grandmont a prononcé son premier discours samedi soir en tant que candidat officiel dans Taschereau. Il était en présence du chef de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, et de la députée Catherine Dorion, qui tirera sa révérence à l’automne prochain.

« Avec lui, le 3e lien, il n’y en aura pas. Avec lui, le tramway [de Québec] va voir le jour », a lancé en guise d’introduction M. Nadeau-Dubois.

Directeur de l'organisme de mobilité durable Accès transports viables depuis 2012, Étienne Grandmont fera du transport en commun son principal cheval de bataille.

Contre le projet de tunnel Québec-Lévis, il compte redoubler d’efforts pour faire aller de l’avant rapidement le tramway de Québec. « On va mettre les bouchées doubles pour qu’il se réalise de façon harmonieuse, le plus rapidement possible et qu’on fasse de nouvelles phases à ce tramway dans les prochaines années », a-t-il déclaré.

La course à l’investiture de Taschereau, qu’il a remportée contre la candidate Madeleine Cloutier, n’était qu’un avant-goût de la campagne électorale en vue. La plus grande circonscription solidaire le restera-t-elle après l’appel aux urnes, le 3 octobre prochain ?

« On a la ferme intention d’envoyer Étienne Grandmont à l’Assemblée nationale. Un expert en transport en commun, on a en besoin pour démasquer l’incompétence de la CAQ en matière de transport », a souligné M. Nadeau-Dubois.

En avril, Catherine Dorion, élue pour la première et seule fois en 2018 dans Taschereau, avait annoncé qu’elle ne se représenterait pas cet automne pour un second mandat.