(Ottawa) Le gouvernement de Justin Trudeau propose des changements au Code criminel afin de se conformer à un récent jugement de la Cour suprême qui permet d’invoquer l’intoxication volontaire extrême en défense de personnes accusées de certains crimes violents.

Émilie Bergeron La Presse Canadienne

Le ministre de la Justice, David Lametti, a déposé vendredi le projet de loi C-28 en ce sens.

Il doit donner plus de détails aux côtés de la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, Marci Ien, au cours d’un point de presse en après-midi.

Le mois dernier, le plus haut tribunal au pays a tranché dans un jugement rendu de façon unanime qu’il était inconstitutionnel d’utiliser un article du Code criminel empêchant d’invoquer en défense l’automatisme⁠ — un état d’intoxication extrême au point où la personne accusée a perdu le contrôle d’elle-même.

Cette interdiction, prévue à l’article 33.1, pouvait s’appliquer jusqu’à tout récemment dans les cas d’accusations de crimes impliquant des infractions de voies de fait ou portant atteinte à l’intégrité physique d’autrui.

Le juge Nicholas Kasirer, qui a rédigé la décision de la Cour suprême, a écrit que cela viole la Charte canadienne des droits et libertés parce que la décision d’une personne de devenir ivre ne signifie pas qu’elle avait l’intention de commettre une infraction avec violence.

Il a aussi ajouté que cela fait en sorte qu’un accusé pourrait être déclaré coupable sans que la poursuite ait eu à démontrer qu’il avait l’intention de commettre l’infraction à laquelle il fait face.

En même temps, le jugement a invité le Parlement, dans son rôle de législateur, à trouver des solutions de rechange « plus équitables pour l’accusé » tout en permettant « d’atteindre certains de [ses] objectifs, sinon tous » en matière de protection des victimes.

« La protection des victimes de crimes violents — surtout à la lumière du droit à l’égalité et à la dignité des femmes et des enfants qui sont susceptibles d’être victimes de violences sexuelles et familiales aux mains de personnes intoxiquées — constitue un objectif social urgent et réel », peut-on y lire.