Investissement de 50 millions

Québec veut s’attaquer à la maltraitance des aînés

Québec investira 50 millions sur 5 ans afin de lutter contre la maltraitance des aînés, a annoncé dimanche la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais. Ce financement servira à sensibiliser la population, à former des intervenants et à mettre en place des pratiques favorisant la bientraitance.