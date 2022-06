Photo Marcio Jose Sanchez, Associated Press

(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a reçu un test positif à la COVID-19 après avoir effectué une visite officielle aux États-Unis.

Joël-Denis Bellavance La Presse

M. Trudeau a confirmé cette nouvelle sur son compte Twitter lundi matin.

« J’ai un résultat positif à la COVID-19. Je vais suivre les consignes de santé publique et m’isoler. Je vais bien, et c’est grâce à mes vaccins. Si ce n’est déjà fait, obtenez vos vaccins ou doses de rappel. Protégeons notre système de santé et protégeons-nous les uns les autres », a-t-il écrit.

C’est la deuxième fois que le premier ministre est infecté par le virus au cours des six derniers mois.

M. Trudeau a participé la semaine dernière au Sommet des Amériques à Los Angeles. Avant de se rendre en Californie, M. Trudeau visité le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) à Colorado Springs, au Colorado. Il était accompagné du secrétaire à la Défense des États-Unis, Lloyd J. Austin III, et de la ministre de la Défense nationale, Anita Anand.

M. Trudeau a reçu ce test positif au moment où la Chambre des communes entreprend le dernier droit de la session parlementaire avant l’ajournement des travaux, prévu le 23 juin.