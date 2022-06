(Québec) Le gouvernement Legault a déposé deux projets de loi à la dernière minute, alors que les travaux de l’Assemblée nationale prennent fin vendredi et que la campagne électorale sera déclenchée officiellement à la fin du mois d'août. Il a l’intention de réviser à la hausse les redevances sur l’eau et de plafonner l’indexation des tarifs d’Hydro-Québec.

Tommy Chouinard La Presse

Ces deux projets de loi ne pourront être adoptés cette session-ci, faute de temps. Ils deviendront donc des promesses électorales de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a déposé mercredi le projet de loi « visant principalement à s’assurer de la révision des redevances exigibles pour l’utilisation de l’eau », comme La Presse le révélait lundi.

Une révision tous les trois ans est prévue dans le texte législatif. La première aurait lieu au plus tard six mois après l’adoption de la loi – ce qui ne pourrait survenir avant l’automne si le gouvernement est réélu. Rappelons que les trois principaux partis d’opposition réclament depuis des années une hausse des redevances et que le gouvernement avait toujours refusé de le faire jusqu’ici.

photo érick labbé, archives le soleil Jonatan Julien, ministre des Ressources naturelles

De son côté, le ministre des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a présenté le projet de loi « visant notamment à plafonner le taux d’indexation des prix des tarifs de distribution d’électricité ». Il corrige ainsi sa propre loi qui avait été adoptée sous le bâillon en décembre 2019 et qui visait à augmenter les tarifs d’Hydro-Québec en fonction de l’inflation. Or, cette inflation, galopante depuis des mois, ferait bondir les tarifs de 4 % ou 5 % au 1er avril 2023.

Jonatan Julien avait déjà indiqué que son projet de loi limiterait la hausse à un maximum de 3 %. Il n’y aurait pas de problème à l’adopter seulement cet automne si le gouvernement est réélu, puisque la révision des tarifs d’Hydro-Québec a lieu au printemps 2023, ajoutait-il encore récemment.