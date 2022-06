(Ottawa) Jean Charest met au défi les cinq autres candidats dans la course à la direction du Parti conservateur de croiser le fer lors d’un troisième débat qui serait organisé par les autorités du parti.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Dans un gazouillis sur son compte Twitter, l’ancien premier ministre du Québec affirme qu’un autre débat est nécessaire pour entendre chacun des aspirants se prononcer sur les enjeux importants auxquels est confronté le Canada.

Le Parti conservateur avait évoqué qu’il se réservait le droit d’organiser un troisième débat si nécessaire. Aucune décision n’a toutefois encore été prise à ce sujet.

« Je me réjouis de l’opportunité d’un autre débat sur les idées politiques. Chaque candidat devrait accueillir la chance de s’engager davantage avec nos membres. Êtes-vous partants ? », a affirmé M. Charest en identifiant les autres candidats sur leur compte Twitter.

Les autres candidats sont le député Pierre Poilievre, considéré comme le meneur de la course, les députés de l’Ontario Leslyn Lewis et Scott Aitchison, le maire de Brampton Patrick Brown et l’ancien député à Queen’s Park Roman Baber.

Deux débats, un en anglais et un en français, ont été organisés par les autorités du parti le mois dernier. Un autre débat, organisé par le groupe de réflexion de droit Canada Strong and Free Network, a aussi eu lieu avant cela.

Le débat que souhaite obtenir devrait être dans les deux langues officielles, a indiqué une porte-parole de M. Charest, Laurence Tôth.

« Il reste encore trois mois à cette course au leadership. Les membres du parti sont en droit de connaître les politiques de tous les candidats. M. Charest a présenté beaucoup de politiques durant la course », a indiqué Mme Tôth.

Le défi lancé par Jean Charest survient quelques jours après que le camp de Pierre Poilievre eut affirmé avoir recruté près de 312 000 nouveaux membres du parti à travers le pays. Cela voudrait dire que son équipe aurait recruté plus que le nombre total de membres qui avaient voté lors des deux dernières courses à la chefferie du parti.

L’équipe de Patrick Brown dit avoir vendu plus de 150 000 cartes de membres, tandis que l’organisation de Jean Charest dit avoir recruté « des dizaines de milliers » de nouveaux adhérents.

Il a été impossible de vérifier de manière indépendante les chiffres avancés par les divers candidats. Mais des camps ont mis en doute les prétentions des autres quant au nombre de membres recrutés.

Le président du Parti conservateur, Rob Batherson, a précisé que les instances ne commenteraient pas les chiffres spécifiques des candidats à la direction.

Il a dit qu’il était trop tôt pour donner ne serait-ce qu’un chiffre approximatif et que le personnel du parti travaillait de longues heures pour vérifier les demandes et s’assurer qu’il n’y avait pas de doublons.

Mais tous les candidats ne se vantent pas publiquement, malgré un tweet publié samedi de la stratège en chef de M. Poilievre, Jenni Byrne, demandant à toutes les autres campagnes de publier leurs chiffres.

Scott Aitchison a refusé de parler des ventes d’adhésions de son équipe lundi alors qu’il se dirigeait vers la Chambre des communes. Les équipes de Leslyn Lewis et Roman Baber n’ont pas publié de déclarations publiques.

L’ancien stratège conservateur Tim Powers a entendu des informations sur la vente de 600 000 adhésions, mais il dit attendre les chiffres officiels.

« Je soupçonne qu’il y a un très bon nombre, je n’en doute pas, ce qui signifie un nombre beaucoup plus élevé qu’avant », a indiqué dans une entrevue lundi M. Powers, président de la société de conseil Summa Strategies.

M. Batherson affirme que les conservateurs « établiront un record du plus grand nombre de membres rémunérés de tous les partis politiques de l’histoire du Canada », éclipsant le record établi en 2020 lorsque plus de 269 000 personnes se sont inscrites.

« Je pense que la réalité est que la personne qui remportera cette course à la direction deviendra probablement le premier ministre et c’est pourquoi il y a tant d’intérêt », estime M. Batherson.

Le fait que plusieurs centaines de milliers de personnes aient payé 15 $ chacun pour s’inscrire envoie un message aux autres partis, en particulier aux libéraux, selon M. Powers. « Cela ne se produirait probablement pas au même degré s’il y avait une satisfaction dans le pays par rapport à l’état des affaires publiques. »

Le bilan final sera annoncé d’ici le 29 juillet, après qu’une liste préliminaire aura été fournie aux six candidats pour vérifications – et contestations éventuelles.

Le vote se déroule par scrutin postal. Selon M. Powers, historiquement, environ 60 % des membres ont voté lors des dernières courses à la direction.

Avec La Presse Canadienne