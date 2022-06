Conservateurs et néo-démocrates talonnent le gouvernement Trudeau

(Ottawa) Les conservateurs et les néo-démocrates à Ottawa ont exhorté mardi le gouvernement à en faire davantage pour apaiser la crise du coût de la vie au Canada, bien que les deux partis divergent d’opinion sur ce qu’ils attendent des libéraux.

La Presse Canadienne

La cheffe conservatrice par intérim, Candice Bergen, a accusé Justin Trudeau d’être « vindicatif » dans son opposition farouche aux propositions de son parti sur la lutte à l’inflation. Elle a soutenu qu’en essayant de punir politiquement son parti, le premier ministre punit en fait les Canadiens.

Le parti conservateur a déposé en Chambre ce que Mme Bergen appelle une « motion omnibus », qui demande au gouvernement Trudeau de suspendre temporairement la taxe fédérale sur l’essence et le diesel, ainsi que la tarification du carbone, et de supprimer toutes les restrictions fédérales liées à la COVID-19.

Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, affirme quant à lui que des mesures plus énergiques doivent être prises contre les entreprises qui profitent de la crise. Il croit que les bénéfices excédentaires de ces sociétés doivent être redistribués aux Canadiens dans le besoin.

Le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne, a déclaré que l’inflation frappait partout dans le monde, en grande partie à cause de la guerre en Ukraine, qui fait augmenter le coût des carburants et des aliments. Il a indiqué que son gouvernement prenait déjà des mesures, notamment en rendant les places en garderie plus abordables pour les familles canadiennes.

Le leader du gouvernement en Chambre, Mark Holland, a déclaré que ce sont les conservateurs qui ont fait de l’obstruction. Il accuse l’opposition officielle de ne vouloir que paralyser les travaux aux Communes et de se comporter comme si elle détenait la majorité en Chambre.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière des Bourses de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.