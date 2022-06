(Québec) Après une série de sondages qui laissaient croire que l’appui au projet de tramway fondait comme neige au soleil dans la capitale, un tout nouveau coup de sonde montre l’inverse. Serait-ce le début d’un « effet Marchand ? »

Gabriel Béland La Presse

L’appui au tramway à Québec est passé à 44 %, selon un sondage Léger mené fin mai au profit de la Ville de Québec. Un sondage de la même firme, lui aussi commandé par la Ville, arrivait plutôt à 41 % d’appuis en janvier dernier.

Ce résultat représente certainement une petite victoire pour le maire Bruno Marchand, qui avait promis en campagne électorale de mieux vendre le projet aux citoyens de la capitale.

« Ce qu’on avait promis, c’était d’aller à la rencontre du citoyen pour l’écouter et échanger, et visiblement, nous sommes sur la bonne voie, a indiqué M. Marchand dans un communiqué. Partout où on consulte et informe davantage, l’adhésion augmente. »

Les appuis ont surtout augmenté au centre-ville — de 47 à 54 % dans l'arrondissement La Cité-Limoilou et de 46 % à 65 % dans Sainte-Foy—Sillery—Cap-Rouge.

La Ville s’était engagée à mener de manière régulière des sondages de la sorte pour mesurer l’acceptabilité sociale du tramway. Elle a aussi organisé de nombreuses séances d’informations.

« Les chiffres montrent une hausse significative du taux de familiarité avec le projet, et la hausse du taux d’adhésion suit la même tendance », indique Cyntia Darisse, vice-présidente au bureau de Québec de la firme Léger.

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) d’Éric Duhaime, qui s’oppose au projet, avait lui aussi dévoilé son propre sondage. L’exercice également mené par Léger concluait que seuls 38 % des sondés considéraient le tramway comme un bon projet.

Contrairement aux sondages commandés par la Ville, le coup de sonde du PCQ avait toutefois été réalisé bien au-delà des limites de la Ville de Québec, soit à Lévis, L’Ancienne-Lorette, Saint-Augustin-de-Desmaures, Saint-Henri et Beaumont.

Le plus récent sondage de la Ville s’est déroulé du 27 au 29 mai 2022 auprès d’un échantillon représentatif de 505 résidents de la Ville de Québec âgés de 18 ans et plus. À titre indicatif, la marge d’erreur maximale d’un échantillon représentatif de 505 répondants est de +/-4,4 %, 19 fois sur 20.