Le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois a défendu son appui au projet de loi 96 de la Coalition avenir Québec, qui contient plusieurs éléments « conformes » à la plateforme de Québec solidaire, notamment l’application de la loi 101 aux entreprises à charte fédérale et aux plus petites entreprises.

L’appui de l’aile parlementaire de Québec solidaire au projet de réforme de la loi 101 du gouvernement Legault a suscité l’indignation de plusieurs militants du parti de gauche. Gabriel Nadeau-Dubois veut maintenant clarifier le message en dénonçant les aspects « controversé » de la pièce législative.

Charles Lecavalier La Presse

« Ça a fait beaucoup jaser. […] On entend les craintes, on entend le mécontentement, notamment le mécontentement, et surtout le mécontentement des nouveaux arrivants. On entend l’indignation des représentants des peuples autochtones. On partage ces craintes et cette indignation », a reconnu samedi le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui s’exprimait devant un parterre de militants réunis à Montréal pour le Conseil national du parti, dédié à la préparation de la campagne électorale de l’automne.

Le co-porte-parole a défendu son appui au projet de loi 96 de la Coalition avenir Québec, qui contient plusieurs éléments « conformes » à la plateforme de QS, notamment l’application de la loi 101 aux entreprises à charte fédérale et aux plus petites entreprises.

Mais deux éléments font tiquer. Le délai « arbitraire de six mois pour obtenir des services en une autre langue que le français, qui ajoute un obstacle à l’inclusion et l’intégration des nouveaux arrivants au Québec », et le refus du gouvernement Legault « de faire suite aux revendications des peuples autochtones en matière de langue, notamment dans le projet de loi 96 ».

Il a donc fait adopter une motion pour inscrire noir sur blanc que « Québec solidaire s’engage formellement à revenir sur ces décisions dès son arrivée au pouvoir », et qu’il « réitère ses engagements en matière de reconnaissance officielle et de protection des langues autochtones ». M. Nadeau-Dubois a souligné qu’avec l’imminence de la campagne électorale, cette motion lui permettrait d’être « clair sur le projet de société qu’on propose ».

Tomber dans le piège

Mais plusieurs ont dénoncé la manœuvre. La militante Hélène Bissonnette a dénoncé la stratégie de M. Nadeau-Dubois et des autres élus solidaires, qui sont « tombés dans le piège » de la CAQ. Elle croit que le « show de boucane autour du déclin du français est un piège », et que cette motion ne justifie en rien l’appui au projet de loi 96 : le message envoyé par les élus est qu’on est « prêt à piler » sur des droits, a-t-elle déploré.

Un autre militant, Sam Boskey a qualifié l’appui de « triste, décevant et dangereux ». D’autres ont déploré l’appui à un projet qui « reflète le nationalisme de droite identitaire » que QS est pourtant « supposer » combattre.

La candidate dans la circonscription de Bonaventure, Catherine Cyr Wright, croit même que la défense des droits des personnes anglophones est dans « l’angle mort » du parti. David Touchette, le porte-parole de QS Montréal et candidat à l’investiture dans la circonscription de Westmount–Saint-Louis, croit que cet appui viendra nuire aux efforts du parti pour percer dans des circonscriptions où résident de nombreux anglophones et allophones, qui perçoivent désormais QS comme étant des « ennemis ». Les élus de QS ont-ils « pensé aux camarades bénévoles qui veulent faire des gains dans la région de Montréal », a-t-il demandé.

Manon Massé a répliqué que le projet de loi 96 est « sans cœur pour les nouveaux arrivants et les autochtones », « mais dans le PL 96 il faut aussi constater que le programme de QS sur plusieurs points s’y retrouve », a-t-elle répliqué.