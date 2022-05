(Ottawa) Le premier ministre fédéral, Justin Trudeau, affirme collaborer avec le gouvernement du Québec pour qu’un plus grand nombre d’immigrants parlant le français arrivent dans la province.

La Presse Canadienne

« On est en train, toujours, de travailler avec le Québec pour améliorer [et] accélérer l’arrivée d’immigrants qui parlent français au Canada et au Québec », a-t-il dit jeudi en mêlée de presse avant de se rendre à une réunion du conseil des ministres.

Il a soutenu que le travail avec Québec se fait « très bien ».

M. Trudeau était questionné à savoir pourquoi il n’accorderait pas les pouvoirs supplémentaires en immigration réclamés par le gouvernement de François Legault, dans la foulée d’un sondage obtenu par le Journal de Montréal, lequel fait état de résultats voulant que l’immigration non francophone est identifiée par une majorité de répondants comme la principale menace au français.

Il est rapporté qu’une vaste majorité de répondants serait d’accord pour que le gouvernement québécois fasse de la maîtrise du français une exigence pour avoir un certificat de sélection du Québec, même si les Québécois semblent divisés sur la question des pouvoirs réclamés par M. Legault.

Par ailleurs, le Journal de Montréal indique que deux répondants sur trois se sont prononcés contre l’idée de hausser les seuils d’immigration au-delà de 50 000 personnes.

Sur ce point, le premier ministre fédéral a dit que son gouvernement « reconnaît aussi qu’on est dans une pénurie de main-d’œuvre et ça prend plus de monde ».