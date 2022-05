Plus tôt cette semaine, Mélanie Joly a déclaré que le Canada prévoyait envoyer des cargos dans des ports de Roumanie et d’autres pays européens voisins de l’Ukraine pour l’aider à exporter son blé.

(Ottawa) La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, se rendra à New York mercredi pour deux jours de réunions à l’ONU afin d’aider à mobiliser une réponse mondiale à la crise de sécurité alimentaire résultant de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Marie Woolf La Presse Canadienne

Mme Joly rencontrera le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, pour des entretiens et participera à un débat public du Conseil de sécurité des Nations unies sur le lien entre conflit et sécurité alimentaire.

Plus tôt cette semaine, Mme Joly a déclaré que le Canada prévoyait envoyer des cargos dans des ports de Roumanie et d’autres pays européens voisins de l’Ukraine pour l’aider à exporter son blé.

La Russie a bloqué les ports ukrainiens, stoppant les exportations de blé et d’huile de tournesol vers les pays qui en dépendent au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies a averti qu’en plus de faire grimper le prix des céréales, rendant plus coûteux de nourrir les personnes qui souffrent de la faim, le conflit pourrait aussi pousser les pays qui dépendent du blé ukrainien vers la famine.

L’Ukraine est l’un des plus grands exportateurs de blé au monde, et certains pays, dont le Liban et le Bangladesh, en dépendent comme aliment de base.

Julie Marshall, porte-parole canadienne du Programme alimentaire mondial, a noté que l’Ukraine produit suffisamment pour nourrir environ 400 millions de personnes dans le monde. Mais des millions de tonnes de blé, dont une grande partie est destinée aux pays en développement, sont stockées dans des silos et bloquées sur des navires à cause du conflit.

L’ambassadrice d’Ukraine au Canada, Yulia Kovaliv, a déclaré à un comité de députés que non seulement la Russie bloque les ports ukrainiens, mais qu’elle vole ses réserves de céréales et tente de les expédier vers la Crimée, sous contrôle russe.

La ministre de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, a averti que les Russes ciblaient également les machines et équipements agricoles nécessaires à la collecte et à la distribution de la récolte ukrainienne.

Au cours de ses deux jours à New York, Mme Joly participera à un appel à l’action pour la sécurité alimentaire mondiale, organisé par le secrétaire d’État américain Antony Blinken, lors duquel elle rencontrera un certain nombre de ministres des Affaires étrangères du monde entier pour discuter de la crise alimentaire et de la hausse des prix des céréales.

Le Canada est l’un des plus grands exportateurs de blé au monde et a déclaré qu’il ferait ce qu’il pouvait pour combler le déficit. Mais Mme Bibeau a dit que le Canada et les États-Unis avaient eu une faible récolte l’année dernière en raison d’une sécheresse, de sorte que les stocks de céréales sont inférieurs à la normale.

« Les actions du régime russe en Ukraine se font sentir dans le monde entier, en particulier parmi les pays les plus vulnérables », a soutenu Mme Joly. « Le Canada est déterminé à travailler avec nos alliés pour trouver de vraies solutions pour aider à atténuer les impacts de la crise de la sécurité alimentaire, et contribuer à assurer notre résilience future. »