Assurance médicaments universelle

Plus de 7 Québécois sur 10 favorables, montre un sondage

Un mois après la conclusion d’une alliance entre libéraux fédéraux et néo-démocrates, un sondage syndical montre que plus de 7 Québécois sur 10 seraient actuellement « favorables » à l’implantation d’un régime public et universel d’assurance médicaments, une revendication des troupes de Jagmeet Singh.