Après l’ex-candidat à la mairie de Montréal Balarama Holness, qui a créé plus tôt ce mois-ci le parti Mouvement Québec, une nouvelle formation politique pourrait s’ajouter à la ligne de départ des élections québécoises du 3 octobre prochain : le « Parti canadien du Québec ».

Colin Standish, juriste dans un cabinet d’avocats à Sherbrooke et porte-parole du Comité exploratoire des options politiques, en a fait l’annonce par voie de communiqué dans la nuit de lundi à mardi.

La création de ce nouveau parti, dont le lancement officiel sera fait plus tard ce printemps, est née de l’insatisfaction exprimée par des membres de la communauté québécoise anglophone envers le Parti libéral du Québec, notamment en lien avec ses positions dans la réforme de la loi 101.

Dans un communiqué, le Parti canadien du Québec affirme avoir six principes fondateurs, soit le respect des droits fondamentaux, de « l’intégrité de la Constitution canadienne », le bilinguisme, le libre choix en matière d’éducation, la prospérité économique et le « rapprochement [et la] réconciliation ».

« Le temps est venu d’offrir une voix aux marginalisés, notamment aux Québécois qui se sentent trahis et abandonnés par la CAQ et le Parti libéral du Québec », a déclaré M. Standish, porte-parole de ce nouveau parti politique provincial, selon qui il y a « un vide béant dans la politique québécoise […] nonobstant les cinq partis actuellement représentés à l’Assemblée nationale ».

Le Parti canadien du Québec n’est pas encore reconnu par le Directeur général des élections, mais affirme travailler à compléter ce processus prochainement. Il déclare qu’il présentera des candidats lors de l’élection provinciale 2022.