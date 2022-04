(Québec) La caquiste Shirley Dorismond a été assermentée comme députée de Marie-Victorin à l’Assemblée nationale du Québec mardi.

Charles Lecavalier La Presse

Mme Dorismond a été élue le 11 avril, délogeant le Parti québécois, qui a régné sans partage dans cette circonscription de Longueuil depuis 1985, avec 35 % des suffrages. Elle devient ainsi la 76e députée du gouvernement Legault à l’Assemblée nationale.

François Legault, qui a présenté aux médias sa nouvelle députée, lui a également confié un mandat. Elle aura pour mission « d’aller sur le terrain, chercher les commentaires, les suggestions, les recommandations » pour aider le ministre de la Santé Christian Dubé dans ses négociations avec la FMOQ et d’autres syndicats.

Shirley va être responsable d’aller, sur le terrain, chercher […], de rapporter ça à Christian Dubé, pour qu’on mette en place les conditions gagnantes pour que tous les Québécois aient accès à un professionnel de la santé. François Legault

Mme Dorismond rendra-t-elle un rapport de ses observations ? Elle n’a pas répondu à la question. Elle prendra le pouls de la population comme elle « l’a fait dans [sa] campagne de Marie-Victorin ». « J’ai été à la rencontre des citoyens chaque jour. Je les ai rencontrés, on a discuté puis on a pris le temps vraiment d’échanger ensemble, savoir c’était quoi, leurs priorités, puis c’était quoi, leurs enjeux », a-t-elle dit.

La femme de 45 ans est infirmière de profession et a occupé la fonction de vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec.