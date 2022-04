Le gouvernement du Canada avait jusqu’à la fin de la journée de lundi pour confirmer qu’il y aura une enquête sur son utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence lors des blocages de camionneurs aux postes frontaliers canadiens et dans le centre-ville d’Ottawa, plus tôt cette année.

(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau aura attendu au dernier jour du délai prescrit par la loi pour créer la Commission sur l’état d’urgence, qui étudiera les circonstances entourant le recours à la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin au convoi de camions à Ottawa et aux blocages de postes frontaliers l’hiver dernier.

Mylène Crête La Presse

Cette enquête publique indépendante sera présidée par le juge ontarien Paul Rouleau. Elle examinera « l’évolution du convoi, les impacts du financement et de la désinformation, les conséquences économiques et les efforts des forces policières et des autres intervenants avant et après la déclaration de l’état d’urgence », selon un communiqué transmis par le bureau du premier ministre.

Le rapport du juge Rouleau devra être déposé à la Chambre des communes et au Sénat d’ici le 20 février 2023, soit un an jour pour jour après la fin de l’opération policière qui a mis fin à la manifestation qui a paralysé le centre-ville d’Ottawa durant trois semaines.

Plus de détails à venir.