Le président de l’Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, et le premier ministre Justin Trudeau

Ottawa et des dirigeants inuits approuvent une politique sur leurs relations

(Ottawa) Les ministres fédéraux et les représentants inuits ont approuvé ce que le premier ministre Justin Trudeau décrit comme une politique potentiellement transformatrice pour les habitants du Nord.

La Presse Canadienne

Après une réunion du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne (CPIC), jeudi, à Ottawa, M. Trudeau a annoncé que la nouvelle politique sur l’Inuit Nunangat avait été approuvée par toutes les parties à la table.

Elle reconnaît l’Inuit Nunangat, un secteur qui comprend une grande partie du Nord et environ 35 % de la masse terrestre du Canada, comme une région géographique, culturelle et politique distincte.

Le président de l’Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed a souligné, jeudi soir, lors d’une conférence de presse, que les Inuits ne font pas partie de la Loi sur les Indiens et ont une relation distincte avec la Couronne, ce qui rend une politique comme celle-ci importante pour respecter l’autodétermination des Inuits.

« Parfois, sur le chemin de la réconciliation, nous avons des jours où il y a des excuses, des jours où il y a des annonces de financement importantes qui apportent l’équité aux communautés inuites », a dit M. Obed.

« Et d’autres fois dans cette relation Couronne-Inuit, il y a des jours où nous créons des changements systémiques dans la bureaucratie et dans les ministères fédéraux. Et cette politique permet que cela se produise », a-t-il ajouté.

M. Trudeau a indiqué que le document fournit un plan pour s’assurer que les besoins et les perspectives des Inuits sont reflétés dans toutes les politiques, programmes, initiatives et services fédéraux qui s’appliquent dans la région ou qui profiteraient aux Inuits.

M. Trudeau a souligné la modernisation du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) et la mise à niveau de la chaîne de satellites dans le Nord comme des domaines où le gouvernement peut travailler avec les Inuits et offrir de nouvelles opportunités économiques.

Les dirigeants inuits ont fait le plus gros du travail sur la politique, a dit le premier ministre.

Également dans son allocution d’ouverture de la réunion, M. Obed a remercié le gouvernement d’avoir travaillé de manière constructive avec les Inuits sur la nouvelle politique.

« Au cours de la dernière année, nous avons dû surmonter la pandémie, ainsi qu’un certain nombre d’autres défis pour entreprendre le travail régulier de ce groupe particulier, mais nous avons persévéré », a déclaré M. Obed.