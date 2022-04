(Québec) La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a confirmé lundi avoir été déclarée positive à la COVID-19. Une dizaine d’élus de la Coalition avenir Québec ont été contaminés par le virus - dont le premier ministre François Legault, qui est maintenant rétabli - au cours des dernières semaines.

Fanny Lévesque La Presse

La députée de Champlain a confirmé être atteinte de la COVID-19 sur Twitter, lundi. « J’ai ressenti ce matin de légers symptômes apparentés à la COVID-19. Je me suis testée ce matin et mon test s’est révélé positif », a écrit Mme LeBel en ajoutant qu’elle se plaçait donc en isolement selon les règles de la santé publique.

Une dizaine d’élus caquistes, dont plusieurs ministres, ont été contaminés par la COVID-19 à la fin du mois de mars. La plupart d’entre eux sont de retour à l’Assemblée nationale, depuis.