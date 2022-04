Si les membres décident qu’ils veulent une course à la direction, je me retirerai, a-t-il menacé. Mais s’ils décident de choisir la voie de l’unité et de la stabilité. Alors, je m’attends, et tous les membres du parti, je crois, s’attendent à ce que tous les députés de notre caucus et de notre équipe respectent la décision.