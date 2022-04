Québec a annoncé jeudi une aide de 100 000 $ pour l’envoi de matériel destiné à la population ukrainienne.

Alice Girard-Bossé La Presse

« Aujourd’hui, on a débloqué un 100 000 $ pour payer les avions-cargos qui vont faire des aller-retour pour aller porter les denrées en Ukraine », a déclaré jeudi la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault.

C’est sous les chants ukrainiens que la ministre a été accueilli à l’Église catholique ukrainienne Saint-Michel-Archange, à Montréal. « Je suis très touchée de l’accueil », a-t-elle laissé tomber. Dans le sous-sol de l’établissement, des tonnes de boîtes de dons sont entreposées. « Je suis très enthousiasme de voir la générosité des Québécois et tout le travail et la dévotion des bénévoles », a ajouté la ministre.

Depuis le début du conflit, la communauté ukrainienne du Québec croule sous les dons de denrées, de médicaments et de vêtements. Un soutien financier est toutefois essentiel pour assurer son transport jusqu’en Ukraine.

L’aide supplémentaire de 100 000 $ permettra l’envoi par avion de matériel destiné à la population ukrainienne. Lorsque les biens arriveront à destination, des partenaires locaux assureront leur dédouanement et leur distribution.

« En tant que Québécoise immigrante, je suis très fière de la réaction et de l’agilité de notre gouvernement provincial. Je suis très reconnaissante qu’ils nous fassent confiance », se réjouit Marta Zybko, une bénévole qui coordonne les communications et le transport des dons à l’Église Saint-Michel-Archange. « Cette aide-là va grandement nous aider », ajoute-t-elle.

Jusqu’à présent, deux avions contenant les dons des Québécois ont été envoyés en Ukraine, indique Mme Zybko. « Nous sommes en train de planifier le départ du troisième », lance-t-elle. Le transport aérien est réservé aux biens prioritaires. « On envoie des médicaments, du matériel médical, de la nourriture sèche pour les soldats et les civils et des couvertures », détaille-t-elle. Le reste du matériel est envoyé par bateau.

Cette enveloppe offerte par le gouvernement provincial s’ajoute à une première aide de 300 000 $, accordée le 1er mars dernier, répartie également entre les fonds d’urgence des organismes de coopération internationale Médecins du Monde Canada et la Croix-Rouge canadienne.

Une deuxième aide humanitaire de 700 000 $ a été annoncée le 16 mars pour soutenir des organismes de coopération internationale du Québec, qui seront dévoilés sous peu.