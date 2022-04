(Québec) Des adolescents hébergés dans un centre jeunesse dorment depuis neuf mois à même le sol d’un gymnase dans des pièces minuscules, sans portes ni fenêtre, et sans installations sanitaires, dénonce la députée Émilise Lessard-Therrien. Elle estime qu’ils ont été moins bien traités que des prisonniers.

Charles Lecavalier La Presse

« Ce n’est pas normal qu’on ne trouve pas de milieu de vie plus adéquat pour ces 12 jeunes. Les prisonniers n’ont même pas ces conditions, et on impose ça à des adolescents pendant neuf mois. Je ne peux pas croire qu’il n’y avait pas d’alternative », a dénoncé Mme Lessard-Therrien en point de presse mardi.

Selon Radio-Canada, une dizaine d’adolescents hébergés au Centre jeunesse La Maison de Rouyn-Noranda, situé dans la circonscription de l’élue solidaire, vivent dans un gymnase reconverti en unité de vie temporaire depuis plus de neuf mois, sans accès direct à des toilettes ou des douches.

Les jeunes doivent dormir dans de minuscules « chambres » de 8 pieds par 5 pieds, fermées par un rideau, et dorment sur un matelas directement posé au sol. Ils n’ont aucun meuble pour ranger leurs effets personnels. « Si vous faites des rénovations, vous savez ce qu’est une feuille de 8 pieds par 4 pieds. Ajoutez un pied et c’est leur chambre », a laisser tomber Mme Lessard-Therrien.

Les adolescents n’ont pas accès directement à des toilettes ou des douches. Ils doivent être accompagnés d’un intervenant pour se diriger dans une « autre unité » pour faire leurs besoins. Il n’y a pas non plus de lavabo : ils n’ont accès qu’à des bouteilles d’eau.

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue a expliqué à Radio-Canada que le centre jeunesse a été touché par un dégât d’eau en juin 2021 et que les locaux seront fonctionnels en juin prochain. Il a aussi indiqué que « l’installation au sein du gymnase était la solution la plus acceptable considérant notamment le fait que le site "La Maison" est un lieu bien connu des jeunes, sécuritaire, à proximité de l’équipe d’agents d’intervention ».

Pour Mme Lessard-Therrien, cette réponse ne tient pas la route. La situation est « scandaleuse » et le « ministre délégué aux bonnes intentions » Lionel Carmant doit agir.

« On ne comprend pas comment cette situation a pu perdurer pendant neuf mois. On demande une solution rapide pour que ces jeunes ne soient pas confinés dans ce gym jusqu’en juin », dénonce Mme Lessard-Therrien en ajoutant qu’en ce moment, ces jeunes sont dans une situation « pire que des prisonniers ».