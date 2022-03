(Moncton) Célèbre pour ses puissantes étreintes et sa défense passionnée du militantisme communautaire, l’ancienne ministre fédérale Claudette Bradshaw s’est éteinte samedi à l’âge de 72 ans.

La Presse Canadienne

Son fils Nick a confirmé que Mme Bradshaw est morte à son domicile de Moncton. Elle souffrait d’un cancer des poumons de stade 4.

Née à Moncton, elle a travaillé pendant de nombreuses années dans le secteur communautaire. Elle a défendu la cause des jeunes à risque et dirigé les Repaires jeunesse de sa ville natale.

Mme Bradshaw a aussi défendu les personnes marginalisées, prônant l’alphabétisation, un plus grand accès aux soins psychologiques et le droit aux logements abordables.

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau a salué la mémoire de Mme Bradshaw.

« Dans sa communauté et à la Chambre des communes, Claudette Bradshaw a consacré son temps, ses talents et ses efforts à aider les autres, a-t-il déclaré. Elle a changé la vie de bien des gens, faisant de notre pays un endroit meilleur. Mes pensées accompagnent ses proches.

L’actuel ministre fédéral des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc s’est dit attristé par ce décès. « Son dévouement envers les gens dans le besoin a eu un impact immense sur un nombre incalculable de Canadiens, a-t-il écrit sur Twitter. Que sa générosité et son altruisme soient une inspiration pour ceux et celles qui suivront ses traces. »

Élue députée fédérale de Moncton—Riverview-Dieppe en 1997, Mme Bradshaw a été plus tard nommée ministre dans les gouvernements dirigés par Jean Chrétien et Paul Martin.

À titre de ministre du Travail, elle a réussi à convaincre son gouvernement de ratifier la Convention sur les pires formes de travail des enfants. Elle a été ministre responsable des sans-abris. Elle a aussi occupé la fonction de ministre d’État chargée du Multiculturalisme et de la Situation de la femme.