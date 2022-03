(Ottawa) « Nous voulons vivre. Nous voulons être victorieux », a plaidé le président Volodymyr Zelensky devant le Parlement canadien, dans une allocution historique, mardi. Justin Trudeau, lui, a rendu hommage à son « ami », un « champion de la démocratie », et un « dirigeant courageux et exceptionnel ».

Mélanie Marquis La Presse

Le président Volodymyr Zelensky a consacré une bonne partie de son discours à parler de ce que son peuple subit, de leur « réalité », depuis le 24 février dernier, au jour 20 de l’invasion russe en Ukraine. Il a raconté le désarroi de la population de Marioupol.

« Depuis le début de cette guerre, 97 enfants sont morts », a-t-il lâché. « Chaque nuit est un cauchemar. Les Russes bombardent […] Imaginez un feu qui se déclare dans une centrale nucléaire. C’est ce qui est arrivé en Ukraine », a-t-il laissé tomber dans un discours livré en ukrainien, virtuellement.

« Nous voulons vivre. Nous voulons être victorieux », a insisté le président, reprochant aux Russes de « tout détruire » et réitérant sa demande de « fermer l’espace aérien [de l’Ukraine] aux missiles et aux avions » de la Russie.

La requête de Kyiv d’imposer une zone d’exclusion aérienne a été balayée du revers de la main par les pays de l’OTAN, y compris par le Canada. Justin Trudeau a d’ailleurs affirmé avoir opposé une fin de non-recevoir à cette demande spécifique que lui a faite son homologue ukrainien, a rapporté CTV jeudi dernier.

« Slava Ukraini ! » (« Gloire à l’Ukraine ! »), s’est-on époumoné maintes fois dans la Chambre des communes tout en applaudissant chaleureusement, et longuement, le président de l’Ukraine à l’issue de l’allocution qu’il a livrée.

« Champion de la démocratie »

Le premier ministre canadien avait pris la parole en premier pour saluer son « ami ».

« Volodymyr, je te connais depuis des années, et je t’ai toujours considéré comme un champion de la démocratie. Et maintenant, les démocraties du monde entier ont de la chance de t’avoir comme champion », a-t-il lancé à l’intention de son homologue ukrainien.

On a alors vu apparaître sur les écrans géants installés dans la Chambre des communes l’image du président, et les applaudissements ont fusé dans l’enceinte pleine à craquer. En plus des députés et des sénateurs, des dignitaires prenaient part à cet évènement historique.

« Ton courage, et le courage de ton peuple, nous inspirent tous. Vous défendez le droit des Ukrainiens de choisir leur propre avenir. Et ce faisant, vous défendez les valeurs qui constituent les piliers de tous les pays libres et démocratiques », a-t-il enchaîné.

« La liberté. Les droits humains. La justice. L’ordre mondial. Ce sont les valeurs pour lesquelles tu mets ta vie en péril alors que tu te bats pour l’Ukraine et les Ukrainiens », a poursuivi M. Trudeau, dont le discours a été suivi par les présidents du Sénat et de la Chambre, et ensuite, des chefs des partis d’opposition.

Une zone d’exclusion aérienne humanitaire ?

La leader intérimaire du Parti conservateur, Candice Bergen, a salué le « courage » de Volodymyr Zelensky ainsi que sens du « sacrifice » dans l’exercice de son leadership. Elle a aussi plaidé que Vladimir Poutine devait être traduit pour ses crimes devant la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye.

Chose quelque peu étonnante : elle a par ailleurs argué qu’il fallait en faire davantage pour protéger l’espace aérien au-dessus des couloirs humanitaires. Dans les banquettes conservatrices et dans les tribunes, la proposition a été applaudie, mais pas chez les libéraux.

À son tour de parole, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a tenu à assurer le président que les Québécois se rangeaient massivement derrière les Ukrainiens victimes de cette guerre « sale » menée par le Kremlin contre son voisin.

« Les Canadiens sont avec l’Ukraine », a quant à lui soutenu le dirigeant néo-démocrate Jagmeet Singh, en exhortant le gouvernement de continuer à imposer des sanctions « sévères » contre Moscou, car « Poutine se fiche de son peuple, se fiche de son pays », mais pas de sa richesse, a-t-il fait valoir.

De nouvelles sanctions

Dans l’attente de ce discours, une petite poignée de manifestants antiguerre étaient postés à l’extérieur de l’édifice de l’Ouest, mardi matin. « Zone d’exclusion aérienne = guerre nucléaire », lisait-on sur la pancarte d’un homme au pied de l’escalier donnant accès au parlement.

« Négociez un cessez-le-feu ! Cessez d’envoyer des armes », était-il écrit sur l’affiche d’une dame à ses côtés.

Le Canada a expédié des armes létales en Ukraine, à l’instar d’alliés comme le Royaume-Uni et les États-Unis. Il a aussi frappé le régime Poutine d’une série de sanctions économiques, les plus récentes visant 15 personnes de l’entourage du président ayant été annoncées avant le discours de Volodymyr Zelensky.

« Le Canada va continuer de soutenir l’Ukraine en lui fournissant de l’équipement militaire, ainsi que de l’aide financière et humanitaire. Et on va être là pour aider à rebâtir une fois que l’agresseur sera repoussé », a insisté le premier ministre Trudeau après avoir souligné l’imposition de ces nouvelles pénalités.

La prochaine escale – virtuelle – du président ukrainien, après celle d’Ottawa, est Washington, mercredi. Il a été invité à parler aux membres du Congrès par la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.

La semaine dernière, Volodymyr Zelenzky avait prononcé un discours au Parlement britannique, où il a été chaudement ovationné. Il avait demandé de désigner la Russie « État terroriste » et de faire en sorte que « le ciel de l’Ukraine soit sécuritaire », selon la transcription de son plaidoyer.