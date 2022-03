(Québec) Québec solidaire demande au gouvernement Legault de doubler le crédit d’impôt solidarité et de geler les tarifs d’électricité pour venir en aide aux Québécois frappés par la « crise du coût de la vie », mais ne souhaite pas la réduction de la taxe sur l’essence.

Charles Lecavalier La Presse

« Il y a 3,3 millions de Québécois qui reçoivent le crédit d’impôt solidarité. C’est le meilleur outil pour aider les gens qui en ont le plus besoin », a affirmé la députée Ruba Ghazal en conférence de presse lundi. Elle suggère de doubler la somme que ces personnes reçoivent pour une durée de six mois. QS propose également de bonifier de 500 $ le crédit de chaque année de 65 ans et plus.

Le parti de gauche calcule que cette bonification remettrait jusqu’à 2340 $ dans les poches d’une famille à faible revenu, et 2042 $ dans ceux d’un aîné. « Ce sont des montants substantiels pour aider dans le quotidien », indique Mme Ghazal. Cette modification pourrait être inscrite dans le budget du Québec, qui sera présenté le 22 mars, dit-elle.

Elle croit qu’il est plus avisé d’agir ainsi que de réduire la taxe sur l’essence, un « sparadrap » qui ne règle pas le problème de la « dépendance aux hydrocarbures ».

Tarif d’électricité

QS en profite également pour critiquer le gouvernement Legault, qui a lié les tarifs d’électricité à l’inflation dans une loi « adoptée sous bâillon ». La crise actuelle fait la démonstration que cette initiative était mal avisée, dit Mme Ghazal. Elle demande un gel de la facture d’électricité et un nouveau projet de loi pour revenir à un examen annuel des dépenses d’Hydro-Québec par la Régie de l’énergie.

QS a deux autres demandes. Le parti souhaite le recul du gouvernement sur le projet de troisième lien entre Québec et Lévis, et sur tout projet d’élargissement d’autoroutes. Les sommes doivent être transférés dans les projets de transport collectif, demande Mme Ghazal.

Elle souhaite aussi un réinvestissement important dans le secteur de la santé, mais pas au bénéfice du privé.