Michael Chong ne sera pas de la course

(Ottawa) Le député fédéral ontarien Michael Chong annonce vendredi qu’il ne sera pas de la course à la direction du Parti conservateur du Canada.

La Presse Canadienne

Le vétéran député, élu pour la première fois aux Communes en 2004, avait été candidat à la chefferie du parti en 2017. Il laissait depuis un certain temps la porte ouverte à la possibilité qu’il tente sa chance à nouveau.

Dans un message sur Twitter, M. Chong écrit vendredi qu’après y avoir réfléchi, il a estimé que ce n’était « pas le bon moment » et qu’il préférait se consacrer à son rôle de porte-parole conservateur en matière d’affaires étrangères.

M. Chong « encourage les membres du parti et les candidats à collaborer à élire un chef conservateur qualifié et prêt à relever les sérieux défis de notre époque ».

Quatre candidats sont en lice pour l’instant en vue de remplacer Erin O’Toole, dont l’ex-premier ministre du Québec Jean Charest, qui l’a officiellement annoncé jeudi soir à Calgary.

Le député d’Ottawa Pierre Poilievre est également de la course, ainsi que Leslyn Lewis, une députée ontarienne nouvellement élue qui s’était présentée lors de la dernière course à la chefferie, et le député provincial indépendant de l’Ontario Roman Baber.

Le maire de la municipalité ontarienne de Brampton, Patrick Brown, devrait également lancer sa campagne dimanche.