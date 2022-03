Guerre en Ukraine

Le Canada impose des tarifs de 35 % à la Russie

(Ottawa) Les sanctions continuent de s’abattre sur la Russie, de plus en plus isolée. Le Canada impose un tarif de 35 % sur toutes les importations en provenance de la Russie et de la Biélorussie. Parallèlement, le gouvernement s’engage à fournir de nouvelles armes létales à l’Ukraine pour combattre l’armée russe.