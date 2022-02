Édifice du quartier Parc-Extension devant abriter 40 logements sociaux et abordables

(Québec) Moins de la moitié des logements abordables destinés aux clientèles vulnérables promis par les gouvernements Legault et Trudeau en 2021 sont en train d’être construits. Seuls trois projets sont « complétés à 100 % ». Mais les deux gouvernements renchérissent et en promettent 1452 de plus en 2022.

Charles Lecavalier La Presse

En janvier 2021, les gouvernements Legault et Trudeau annonçaient une entente concernant l’Initiative pour la création rapide de logements, un programme piloté conjointement par la Société d’habitation du Québec (SHQ) et la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). « Au total, ce sont 1491 logements qui pourront être habités d’ici le printemps 2022 », s’était alors réjouie la ministre Andrée Laforest.

Il y a toutefois du sable dans l’engrenage. Seuls 540 logements sont actuellement « en chantier », et trois projets seulement sont terminés à 100 %.

« Les circonstances que nous connaissons, comme la rareté de matériaux, peuvent avoir un impact sur le déroulement de certains d’entre eux. L’objectif de livrer ces logements sociaux et abordables rapidement demeure », explique Bénédicte Trottier Lavoie, attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, dans une communication écrite.

Dans les prochains mois, nous sommes confiants que d’autres organismes seront en mesure de rendre disponibles ces nouveaux logements. Les ressources financières sont au rendez-vous. Le processus pour les autres projets est bel et bien débuté. Bénédicte Trottier Lavoie, attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest

Une phase 2 plus rapide que la première

Même si la phase 1 du programme de création rapide de logements avance plus lentement que prévu, Ottawa et Québec ont annoncé mardi une deuxième phase. Ils promettent de construire 1458 logements sociaux et abordables « d’ici la fin de l’année 2022 » grâce à un investissement de « près de 338 millions ».

Le communiqué de presse précise que « tous les fonds » doivent être engagés « le plus rapidement possible pour que les logements soient disponibles dans les 12 mois suivant la conclusion des ententes ».

Ces logements abordables sont destinés à des clientèles défavorisées ou à besoins particuliers, notamment « aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale ou familiale, aux aînés, aux populations autochtones, aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, aux personnes itinérantes ou à risque de le devenir et aux personnes handicapées ».

Le gouvernement du Québec « s’engage également à financer les suppléments au loyer de certains projets. Grâce à cette aide, les locataires admissibles débourseront seulement 25 % de leurs revenus pour se loger », une aide qui pourrait totaliser 128 millions.