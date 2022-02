(Ottawa) Un jour de profonde tristesse, mais aussi de détermination. C’est en ces mots que la vice-première ministre, Chrystia Freland, a réagi à l’intervention policière à Ottawa vendredi. Les forces de l’ordre ont procédé à une vingtaine d’arrestations jusqu’à maintenant.

Mylène Crête La Presse

« Ce n’est pas une journée où nous tirons quelque satisfaction que ce soit, a-t-elle affirmé. Pour moi, c’est une journée de profonde tristesse et aussi de détermination. Tristesse parce que c’est douloureux de savoir que ça se produit au Canada […], mais c’est aussi une journée de détermination et où tous les membres de notre gouvernement sommes résolus. »

« Une démocratie libérale doit être prête à se défendre et c’est ce qui est en train de se produire au Canada présentement et c’est ce qui est arrivé avec l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence, a-t-elle ajouté. Toute personne qui tente de mettre en danger nos institutions démocratiques et notre économie doit savoir que nous sommes très fermes et très clairs sur notre devoir envers les Canadiens de défendre notre pays. »

Quatre ministres du gouvernement ont tenu une conférence de presse vendredi après-midi pour défendre le recours à Loi sur les mesures d’urgence, vivement critiqué par les conservateurs et le Bloc québécois. Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a répété qu’elle leur avait permis de donner des outils supplémentaires aux policiers comme celui de déclarer la manifestation au centre-ville de la capitale canadienne comme étant un rassemblement illégal.

M. Mendicino et Mme Freeland ont également souligné l’utilité des mesures financières instaurées par le décret sur l’état d’urgence. Les plateformes de sociofinancement et les services de paiement en ligne doivent désormais rapporter toute transaction importante ou suspecte, incluant les transactions en cryptomonnaie, au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Le but est de couper le financement qui a permis les occupations illégales au centre-ville d’Ottawa et devant plusieurs postes frontaliers au pays.

Le gouvernement veut rendre cette mesure permanente pour inclure ces nouveaux acteurs du système financier. Les autres pouvoirs accordés aux banques et aux institutions financières demeureront temporaires, a assuré la ministre Freeland. Celles-ci peuvent, sans ordre de la cour, geler les comptes personnels ou commerciaux de tout participant aux blocages illégaux et geler leurs actifs, numériques ou non. Ces institutions peuvent procéder après avoir obtenu de l’information de la police sans craindre les poursuites judiciaires. Elles doivent également signaler ces personnes à la Gendarmerie royale du Canada et au Service canadien du renseignement de sécurité.

Le ministre de la Justice, David Lametti, a insisté sur le fait que l’état d’urgence sera temporaire. La législation prévoit une durée de 30 jours pouvant être renouvelée par le Parlement, mais il espère pouvoir le révoquer dès que le gouvernement estimera qu’il n’est plus nécessaire.

Le deuxième jour de débat à la Chambre des communes pour confirmer ou révoquer l’état d’urgence n’a pas eu lieu vendredi en raison de l’opération policière. Le leader parlementaire du gouvernement, Mark Holland, a indiqué qu’il devrait reprendre samedi.