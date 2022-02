L’objectif est d’amener les entreprises numériques, comme Netflix, YouTube et Spotify, à contribuer à la création de contenu canadien, a mentionné le ministre Pablo Rodriguez.

Les influenceurs et utilisateurs des réseaux sociaux exclus

(Montréal) Comme promis dans les 100 premiers jours de son mandat, le gouvernement Trudeau revient à la charge avec une réforme de la Loi sur la radiodiffusion afin d’encadrer les géants du web, qui exclut cette fois-ci les influenceurs et les utilisateurs des réseaux sociaux.

Le nouveau projet de loi présenté mercredi par le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, est sensiblement le même que son ancienne mouture adoptée en juin dernier, mais morte au feuilleton au Sénat en raison du déclenchement des élections fédérales.

L’objectif reste le même : amener les entreprises numériques, comme Netflix, YouTube et Spotify, à contribuer à la création de contenu canadien, a mentionné M. Rodriguez.

Sa principale modification par rapport à l’ancienne version est son approche vis-à-vis les réseaux sociaux. Leurs créateurs et utilisateurs qui diffusent du contenu seraient exclus de la réglementation fédérale, qui portera le nom de la Loi sur la diffusion continue en ligne.

« Le projet de loi se destine exclusivement aux plateformes. Les utilisateurs et ce qu’on appelle les influenceurs et autres, sont exclus. On ramène donc une clause qui avait été exclue la dernière fois », a expliqué M. Rodriguez.

L’argent que retire un créateur grâce à son contenu n’aura pas d’importance aux yeux de la nouvelle loi, a soutenu le ministre.

Elle prévoit exclure le contenu dit « amateur » sur les réseaux sociaux. Elle s’attardera plutôt aux produits commerciaux.

Le CRTC aura un « carré de sable très précis » entourant la définition des œuvres commerciales, a assuré M. Rodriguez. Le niveau de monétisation du contenu et son exploitation en tout ou en partie par une entreprise de radiodiffusion réglementée par le CRTC seront entre autres pris en considération.

La loi ne viendra pas toucher les algorithmes qui peuvent influencer les recommandations poussées auprès des utilisateurs.

Ottawa demandera au CRTC de discuter avec chacune des plateformes afin de déterminer la hauteur de sa contribution au contenu canadien en fonction notamment de son modèle d’affaires.

« Il va avoir soit l’obligation de produire plus de contenu ou de contribuer à des fonds, qui seront accessibles à nos producteurs francophones », a précisé M. Rodriguez.

Au moment de l’adoption du projet de loi antérieur à la Chambre des communes, seuls les députés du Parti conservateur avaient voté contre.

Le ministre Rodriguez s’est dit persuadé d’avoir l’appui des oppositions, même des conservateurs, qui ont exprimé leur volonté de moderniser la loi sur la radiodiffusion et d’apporter de l’aide aux artistes.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.