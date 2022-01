(Ottawa) Il y avait échappé la semaine dernière, mais voici que le premier ministre Justin Trudeau a reçu un résultat de test positif à la COVID-19.

Mélanie Marquis La Presse

« Ce matin, j’ai eu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19. Je me sens bien, et je vais continuer de travailler à distance cette semaine, conformément aux consignes de la santé publique. S’il vous plaît, allez vous faire vacciner et recevoir la dose de rappel », a-t-il écrit sur Twitter, lundi matin.

Le premier ministre était en isolement depuis la semaine dernière, après avoir été exposé au virus – l’un de ses trois enfants l’avait contracté. Il s’adressera aux Canadiens à 11 h 15, virtuellement, pour faire le point sur le « convoi de la liberté » qui paralyse le centre-ville d’Ottawa depuis vendredi dernier.

Il a reçu les bons vœux de certains politiciens, dont la mairesse de Montréal, Valérie Plante. « Je te souhaite un prompt rétablissement, Justin ! Prends bien soin de toi et de tes proches », a-t-elle écrit sur Twitter. Sur le même réseau, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh lui a souhaité un « prompt rétablissement ».

Les travaux parlementaires reprennent sur fond de tension, lundi, alors que la capitale est prise d’assaut par les camionneurs du « convoi de la liberté ». En début de journée, la rue Wellington, en face du parlement, était bloquée par des poids lourds et des camionnettes, et le concert de klaxons avait repris.

La présence de ce convoi a forcé la fermeture de plusieurs commerces du centre-ville d’Ottawa, et les appels à son départ commencent à se faire entendre de plus en plus fort. Le maire de la ville, Jim Watson, ainsi que quelques conseillers municipaux, ont demandé aux manifestants de plier bagage.