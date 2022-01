(Ottawa) Les Canadiens sont « choqués et dégoûtés » par les paroles ou les gestes haineux que l’on a observés dans les rues d’Ottawa avec la présence du « convoi de la liberté », mais « nous ne sommes pas intimidés », a tranché le premier ministre du Canada.

Mélanie Marquis La Presse

« Nous ne sommes pas intimidés » par des gens qui lancent des profanités ou des insultes racistes et qui volent des repas aux sans-abris », a martelé Justin Trudeau en conférence de presse depuis la demeure où il a été déplacé pour des motifs de sécurité.

Disant vouloir s’adresser aux Canadiens « qui font des choix responsables » et qui « s’inquiètent » de ce qui se joue à Ottawa, le premier ministre a appelé les politiciens à faire preuve de leadership « responsable », en annonçant au passage que lui-même, ainsi que deux de ses enfants, ont contracté la COVID-19.

Avant lui, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh avait invité les manifestant à plier bagage. Il a condamné les débordements survenus au courant de la fin de semaine, et fait valoir que les citoyens d’Ottawa se sentaient pris en otage depuis suffisamment longtemps.

Il n’est « pas prévu » que le chef conservateur Erin O’Toole, dont plusieurs députés ont donné leur sceau d’approbation au mouvement, tienne une conférence de presse lundi, selon ce que l’on a indiqué à son bureau.

Les travaux parlementaires reprennent sur fond de tension, lundi, alors que la capitale est prise d’assaut par les camionneurs du « convoi de la liberté ». En début de journée, la rue Wellington, en face du parlement, était bloquée par des poids lourds et des camionnettes, et le concert de klaxons avait repris.

La présence de ce convoi a forcé la fermeture de plusieurs commerces du centre-ville d’Ottawa, et les appels à son départ commencent à se faire entendre de plus en plus fort. Le maire de la ville, Jim Watson, ainsi que quelques conseillers municipaux, ont demandé aux manifestants de rentrer à la maison.