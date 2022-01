(Ottawa) Tout en se demandant pourquoi Justin Trudeau ne passe pas un coup de fil directement à Vladimir Poutine pour discuter des tensions entre la Russie et l’Ukraine, l’ambassadeur de Moscou à Ottawa, Oleg Stepanov, jure que le Kremlin n’a « aucune intention, aucune raison » d’envahir son petit voisin, et les soldats russes massés à la frontière vont quitter dès que leurs « manœuvres » seront terminées.

Mélanie Marquis La Presse

Assis dans un fauteuil en cuir d’un bureau de l’ambassade, le diplomate pouffe de rire plusieurs fois au cours du long entretien qu’il a accordé jeudi à La Presse. Lorsqu’on lui parle des risques qu’un conflit armé n’éclate. Lorsqu’on lui demande si la Russie est derrière l’attaque informatique chez Affaires mondiales Canada. Lorsqu’il lance que le président Poutine « n’a rien à gagner » en envahissant l’Ukraine.

Il ne semble pas faire grand cas de l’annonce faite la veille par le gouvernement Trudeau – prolongation de la mission de formation Unifier, déploiement de 60 militaires dans les prochains jours, envoi d’équipement non létal. « Cela n’aide pas aux efforts de paix, et cela ne fait qu’enhardir l’Ukraine », pays en proie à une « guerre civile », argue celui qui est arrivé au pays en avril dernier.

Et à ses yeux, si Ottawa se range aussi résolument dans le camp de Kiev, c’est parce qu’il reproduit aveuglément la stratégie de Washington. « C’est mon impression personnelle, mais il me semble que le gouvernement du Canada ne fait que suivre le plan établi par les États-Unis, sans prendre la peine de faire une évaluation indépendante », avance-t-il après avoir avalé son espresso.

La solution, insiste l’ambassadeur Stepanov, doit être diplomatique. Et entre le Canada et la Russie, à ce chapitre, les canaux de communication sont dysfonctionnels. « Le plus haut niveau, c’est le mien », note-t-il – à l’exception d’un échange, en décembre, entre la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly et son homologue Sergueï Lavrov. Mais Justin Trudeau converse peu avec le sien.

Il devrait, estime le chef de mission de Moscou. « Le président Poutine ne refuse jamais de répondre au téléphone. Absolument pas », lance-t-il. Et si la vice-première ministre, Chrystia Freeland, persona non grata en territoire russe, souhaitait traverser l’océan et rencontrer des représentants russes, « nous accepterions de lever cette interdiction de voyage », souligne-t-il.

La Russie « diabolisée »

À plusieurs reprises, au fil de l’entretien, Oleg Stepanov exprime sa déception de voir la Russie « diabolisée » par l’Occident. « Il n’y a jamais de présomption d’innocence. C’est un peu médiéval [comme façon de voir les choses] », rigole-t-il, ajoutant qu’il est facile de « présenter l’Ukraine comme un champ de bataille […] et que la Russie, de l’autre côté, c’est Mordor ».

Cette analogie avec l’univers de J. R. R. Tolkien, l’ambassadeur la met de l’avant quand on lui demande de commenter les propos tenus mercredi par Chrystia Freeland. L’ancienne ministre des Affaires étrangères d’origine ukrainienne a affirmé que l’ordre international était bousculé par un choc entre démocratie et autoritarisme, et que « les dictateurs du monde surveillent [l’Occident] » pour voir si les alliances tiendront le coup.

« Je ne serai peut-être pas politiquement correct, mais je dirais que c’est un manque de professionnalisme de [s]a part d’apposer des étiquettes sur d’autres pays. C’est impoli, tout simplement. […] Nous ne critiquons pas les lacunes de la démocratie au Canada », lâche celui qui a fait des études en journalisme international à Moscou. Et le pays où il a grandi – il est né au Caire, en Égypte – est « une démocratie », soutient-il.

Et la popularité de Vladimir Poutine est « incontestable » – ainsi, ceux qui lui prêtent des intentions de vouloir envahir l’Ukraine pour la mousser sont dans l’erreur, fait valoir M. Stepanov. « Ça sort tout droit d’un roman de Tom Clancy, s’esclaffe-t-il. C’est une façon très américaine de voir les choses […] Soyons clairs : la Russie n’envahira pas l’Ukraine. Il n’y a aucune intention, aucun désir, aucune raison de le faire. »

Les quelque 100 000 soldats russes stationnés à la frontière plieront bagage dès lors que leurs « exercices » seront terminés, martèle-t-il. Quand ces manœuvres se concluront-elles ? L’ambassadeur hausse les épaules. « Je ne peux pas faire cette évaluation. C’est au ministère russe de la Défense de le déterminer », répond-il à cette question.