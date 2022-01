(Québec) Le Parti québécois réclame au nouveau directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, de donner un avis scientifique clair concernant la volonté du gouvernement d’imposer une « contribution santé » aux Québécois qui refusent d’être vaccinés contre la COVID-19. Le Dr Boileau tiendra jeudi après-midi une première conférence de presse sans la présence du premier ministre François Legault.

Hugo Pilon-Larose La Presse

En marge du caucus d’avant-session parlementaire du PQ à l’Assemblée nationale, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a affirmé que si la Santé publique refuse de signer un avis appuyant l’imposition d’une contribution santé, « on pourra en déduire que la CAQ, devant le chaos qu’on a vécu durant le temps des Fêtes, a jugé bon de consulter ses sondages internes et de prendre une des mesures les plus populaires pour changer de sujet ».

M. St-Pierre Plamondon a également dénoncé une fois de plus le manque d’indépendance du directeur national de santé publique. À l’instar des autres partis d’opposition, il réclame que le poste qu’occupe le Dr Luc Boileau soit entièrement indépendant du gouvernement.

« On se rend compte que l’aspect Santé publique a besoin de rénovations urgentes. L’une de ces rénovations-là, puis on s’engage à la faire, c’est de permettre aux scientifiques de parler librement et d’avoir l’indépendance d’émettre des recommandations qui ne sont pas en fonction des intérêts d’image, des intérêts électoraux du gouvernement en place », a-t-il dit.

Les « douze travaux » en santé

Le Parti québécois a également présenté jeudi un plan pour « redresser le réseau de la santé [en] douze travaux ». Le troisième groupe d’opposition propose entre autres d’étendre à l’ensemble du Québec « le modèle de cliniques multidisciplinaires composées d’infirmières et d’autres professionnels », d’augmenter le financement des organismes communautaires ou de revoir le mode de rémunération des médecins de famille, entre autres.

Ce plan, qui n’est pas chiffré, est une première étape, a affirmé Paul St-Pierre Plamondon. « Ce matin, ce n’est pas le plan complet qu’on dévoile. Ce qu’on dévoile, c’est l’existence, de manière récurrente, de solutions qui sont disponibles et que la CAQ refuse d’appliquer », a-t-il dit.