La comédienne Anne Casabonne rejoint les troupes d’Éric Duhaime et du Parti conservateur du Québec (PCQ). Elle se porte candidate pour le parti en vue de l’élection partielle devant se tenir dans la circonscription de Marie-Victorin.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est ce qu’avaient confirmé diverses sources à La Presse dès la fin de l'avant-midi, lundi, alors que l’information commençait à circuler dans plusieurs autres médias. Une conférence de presse s’est ensuite tenue en début d’après-midi, vers 13 h, pour officialiser la nouvelle.

L’actrice mettra ainsi sa carrière de comédienne sur « pause » pour tenter de se faire élire. Le chef du PCQ, Éric Duhaime, a profité de cette apparition publique pour demander au premier ministre François Legault de déclencher une élection partielle dans Marie-Victorin « le plus tôt possible ».

Mme Casabonne est aussi revenue sur ses propos controversés à propos de la crise sanitaire et de la vaccination, qui avaient fait parler d’elle dans les derniers mois. Elle avait déjà annoncé en septembre interrompre temporairement sa carrière d’actrice, après avoir qualifié le vaccin contre la COVID-19 de « grosse marde ». « En tant que comédienne, ça ne me tente pas de favoriser une partie du public plutôt qu’une autre par rapport à leur statut vaccinal. […] Ça me tente pas », avait-elle ensuite expliqué dans une vidéo, disant ne pas avoir envie de « division ».

Elle a aussi affirmé ne pas avoir confiance en la vaccination, et qualifié François Legault et le ministre de la Santé Christian Dubé de « clowns ». Walmart s’est ensuite publiquement dissocié d’Anne Casabonne, qui a déjà été porte-parole de ses pharmacies affiliées.

Que fera la CAQ ?

La nomination de Mme Casabonne fait en sorte que tous les partis politiques québécois, excepté la Coalition avenir Québec (CAQ), ont jusqu’ici annoncé leur candidat dans Marie-Victorin, dont le siège est vacant depuis l’élection de Catherine Fournier à la mairie de Longueuil, en novembre dernier.

Québec solidaire y présente Shophika Vaithyanathasarma, qui était candidate pour le Bloc québécois dans Rosemont–La Petite-Patrie lors des élections fédérales à l’automne 2021. Elle entend centrer sa campagne sur le logement, le transport collectif et l’environnement.

Les péquistes, eux, présentent l’ex-député fédéral Pierre Nantel. Ce dernier était devenu candidat pour le Nouveau Parti démocratique (NPD) en 2011, dans la circonscription de Longueuil – Pierre-Boucher. Il est ensuite demeuré député pour le NPD jusqu’en 2019, avant de passer au Parti vert du Canada, où il a été défait lors des dernières élections. L’ex-péquiste Martine Ouellet, qui a créé en mai un nouveau parti nommé Climat Québec, se présente aussi comme candidate.

Enfin, les libéraux feront confiance à une chercheuse universitaire et entrepreneure spécialiste du leadership inclusif, Émilie Nollet, pour tenter de ravir Marie-Victorin, une forteresse traditionnellement péquiste qui a toutefois été occupée de manière indépendante par Catherine Fournier de mars 2019 à novembre 2021.

M. Legault, lui, a déjà assuré que son parti sera de la course, avec « probablement » une femme sur les rangs. La présidente du parti, Sarah Beaumier, n’exclut pas de s’y présenter comme candidate, mais aucun choix n’a encore été arrêté.