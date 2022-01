Vague de froid

Le PQ presse Lionel Carmant de créer une cellule de crise en itinérance

(Québec) Le Parti québécois (PQ) presse le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, de « sortir de sa torpeur » et de mettre en place une cellule de crise réunissant les maires des grandes villes, les organismes communautaires et Québec afin d’ajouter des ressources en itinérance avant la vague de froid qui traversera la province ce week-end.