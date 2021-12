Politique

Entrevue

Anglade à la conquête des caquistes plus progressistes

(Québec) Avec une vision économique verte et des politiques sociales « plus fortes », Dominique Anglade veut attirer la frange la plus progressiste de la Coalition avenir Québec (CAQ). La cheffe libérale promet un gouvernement « plus inclusif », loin de ce « repli identitaire » qui l’a amenée à quitter la présidence de la CAQ en 2013.