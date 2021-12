Politique

Rapport sur la violence sexuelle et conjugale

Plus de 60 % des recommandations en chantier, assure Québec

(Québec) Loi pour créer un tribunal spécialisé, introduction de bracelets antirapprochement et quelque 500 millions en investissements. Plus de 60 % des 190 recommandations du rapport Rebâtir la confiance sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale sont en chantier, un an après son dépôt.