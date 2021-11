Politique

« Projet ÉCO »

Dominique Anglade promet 100 milliards en investissements

(Québec) Alors que le Parti libéral du Québec (PLQ) amorce un virage résolument plus vert et plus à gauche, la cheffe Dominique Anglade promet 100 milliards en investissements publics et privés dans une économie verte alliant électricité et hydrogène vert. Son « projet ÉCO » pourrait générer « deux Baie-James d’énergie » afin d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.