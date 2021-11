(Québec) Alors que le Parti libéral du Québec (PLQ) amorce un virage résolument plus vert et à gauche, la cheffe libérale Dominique Anglade promet 100 milliards d’investissements publics et privés dans une économie verte alliant l’électricité et l’hydrogène vert. Son « projet ÉCO » pourrait générer « deux Baie-James d’énergie » pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Fanny Lévesque La Presse

C’est la première fois que la cheffe Dominique Anglade, couronnée en pleine pandémie, rencontre ses militants en personne depuis qu’elle a pris les rênes du parti. Les membres libéraux sont réunis en congrès tout le week-end à Québec. Après 18 mois aux commandes, elle cherchera à apporter sa couleur à un parti qui cherche à se redéfinir d’ici les élections de 2022.

Le Parti libéral « traverse un moment de redéfinition », de son propre aveu.

Les libéraux veulent s’identifier comme un parti plus « progressiste », mais rejette quelconque rapprochement avec les propositions de Québec solidaire. « On n’est une pâle copie de personne », a tranché Mme Angalde devant les médias. Elle a ciblé Québec solidaire comme un adversaire ayant des « idées assez radicales » et « la CAQ, c’est le siècle dernier », a-t-elle résumé.

Malgré ses ambitions de changement, la nouvelle cheffe veut renouer avec la recette libérale des « grands projets de société », comme le Plan Nord de Jean Charest ou la construction de la Baie-James sous Robert Bourassa. Celui de Dominique Anglade sera « le projet ÉCO » qui pourrait générer des investissements de 100 milliards (publics et privés) d’ici 2050. Elle n’a pas voulu préciser quelle part viendrait du privé.

« ECO », qui est une combinaison des mots écologie et économie, alliera la nationalisation de l’hydrogène vert et l’augmentation de la production d’électricité renouvelable, comme l’hydroélectricité, pour supporter le développement de cette nouvelle filière et atteindre la carboneutralité d’ici 2050. La Presse révélait vendredi qu’un éventuel gouvernement libéral nationaliserait l’hydrogène vert.

Deux fois la Baie-James

« Si on additionne l’électrification de l’économie et le développement de l’hydrogène vert, nous aurons deux Baie-James d’énergie à construire d’ici 2050 », a lancé Dominique Anglade devant des militants revigorés.

Sans parler de nouveaux barrages hydroélectriques, elle a affirmé que le Québec doit « repartir à la conquête de l’énergie renouvelable la plus propre et rentable qu’elle soit hydroélectrique, éolienne ou solaire afin de répondre à nos besoins ». C’est connu que les surplus d’Hydro-Québec pourraient disparaitre d’ici 2027.

« Les barrages, c’est une autre époque », a-t-elle précisé en mêlée de presse. « Il va falloir qu’on soit extrêmement créatif en matière d’innovation dans le domaine de l’éolien, le solaire et dans le domaine de l’économie d’énergie également, c’est un pilier extrêmement important de ce qui s’en vient », a-t-elle ajouté.

Un futur gouvernement libéral s’engagerait à réduire le « gaspillage énergétique » du deux tiers d’ici 10 ans. « C’est une diminution de près de 10 % de la facture énergétique […] Cette cible, c’est l’équivalent de l’énergie de deux fois le complexe La Romaine à transformer en richesse », a-t-elle fait valoir.

Un projet ambitieux - c’est également le thème du congrès - qui a semblé plaire aux militants. « Un projet de société comme ça, […] ça touche tout le monde, c’est notre avenir », a affirmé une militante de la Beauce, Line Gilbert. Elle estime qu’un virage environnemental marqué est nécessaire et essentiel.

Éli Chevrier, un militant des Îles-de-la-Madeleine est militant depuis plus de 20 ans Il vit l’effet des changements climatiques au quotidien. « C’est un beau projet d’avenir, c’est solution qui parait réaliste […] On est beaucoup affecté [par les changements climatiques] sur notre petit territoire donc, [ce nouveau projet] est une grande partie de solution pour nous, assurément », a-t-il expliqué.

Les quelque 800 militants réunis ce week-end à Québec débattront samedi de nombreuses propositions regroupées autour de quatre axes :

environnement et changements climatiques

services aux citoyens

modernisation de l’agriculture

pénurie de main-d’œuvre et progrès économique.

Une large place est accordée aux propositions environnementales. Les militants voteront notamment pour atteindre une cible de réduction des GES plus grande que celle du gouvernement Legault, fixé à 37,5 % de réduction d’ici 2030.

Les vétérans de l’aile parlementaire libérale rencontrés en marge du congrès se sont tous dits prêts à embraser le changement plus progressiste et vert que veut opérer Dominique Anglade.

« Le Parti libéral a toujours été le parti de son temps, et le temps d’aujourd’hui […] c’est l’environnement », a indiqué le député libéral Carlos Leitão. « Je suis quelqu’un de progressiste et quelqu’un qui est dans la lignée des libéraux, l’environnement est fondamental, ça va être la 9e valeur de notre formation politique, il était temps de le faire. Je ne vois pas comment les militants peuvent être contre de ça », a pour sa part indiqué le président du caucus, Pierre Arcand. -30-