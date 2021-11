(Ottawa) Plus de deux mois après les élections, le véritable coup d’envoi des travaux parlementaires a été donné par la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, qui a livré un discours du Trône s’articulant principalement autour de la lutte à finir contre la COVID-19.

Mélanie Marquis La Presse

Ses premiers mots ont été en inuktitut, la langue maternelle de la représentante de la reine au Canada. Ils ont été consacrés au rappel des récentes découvertes de centaines de sépultures anonymes d’enfants qui ont péri sous le système des pensionnats pour les Autochtones, et au thème de la réconciliation.

« Misez sur la collaboration et écoutez-vous les uns les autres », a-t-elle plaidé en trois langues – oui, Mary Simon, qui ne parle pas le français mais qui a promis de l’apprendre, a prononcé quelques phrases dans la langue de Molière, surtout au début de ce discours d’une vingtaine de minutes prononcé devant une assistance clairsemée, dans le nouvel édifice du Sénat du Canada.

Mais la « priorité absolue », a insisté Mary Simon, demeure le contrôle de la pandémie, et « pour cela, la vaccination est meilleur outil », a-t-elle insisté, alors que la campagne d’immunisation pour les enfants de 5 à 11 ans est sur le point de se mettre en branle. Car « mettre fin à la pandémie » est « la meilleure chose à faire pour l’économie », a-t-elle exposé.

Le progrès réalisé à ce chapitre est notable depuis le dernier discours du Trône, lu il y a de cela un peu plus d’un an par Julie Payette, dont le règne à Rideau Hall a pris fin dans la disgrâce. « Nous faisons confiance à la science pour mener le combat jusqu’à ce qu’un vaccin efficace et sécuritaire soit disponible », clamait celle qui a démissionné en janvier dernier.

La population canadienne âgée de 12 ans et plus est maintenant vaccinée à près de 90 %. Mais avec la reprise économique est arrivée un autre obstacle : la hausse du niveau des prix. Un phénomène dont le Parti conservateur fait un cheval de bataille – le porte-parole en matière de Finances, Pierre Poilievre, y a consacré un point de presse mardi, avant le discours du Trône.

La réponse du gouvernement libéral, de la bouche de Mary Simon : « L’inflation est un défi mondial. Et même si la performance du Canada est meilleure que celle de beaucoup de nos partenaires, nous devons continuer à lutter contre l’augmentation du coût de la vie. Le plan du gouvernement à cet égard inclut deux priorités : le logement et le service de garde d’enfants ».

La lutte contre les changements climatiques a également aussi la part belle dans cette allocution – un exercice qui consiste à énoncer les priorités du gouvernement en place. « En mettant l’accent sur l’innovation, les bons emplois verts, et la collaboration avec les pays aux vues similaires, nous bâtirons une économie plus résiliente, plus durable et plus concurrentielle », a exprimé la gouverneure générale.

Et tandis que plane sur l’industrie automobile canadienne le spectre du protectionnisme américain, avec l’intention de l’administration Biden d’offrir des crédits d’impôt pour les véhicules zéro émission assemblés aux États-Unis, la gouverneure générale a signalé que la prospérité du Canada dépendait grandement de « la solidité et de la résilience de nos chaînes d’approvisionnement », et des « échanges commerciaux ouverts ».

Santé, thérapies de conversion, armes à feu…

Le gouvernement de Justin Trudeau ayant déjà affiché ses couleurs en vue de la rentrée parlementaire – il a eu, après tout, plus de deux mois pour le faire –, plusieurs éléments de cette allocution n’ont rien de surprenant : on promet d’aider les secteurs encore mis à mal par la pandémie, de présenter à nouveau le projet de loi pour bannir les thérapies de conversion, et de protéger les travailleurs de la santé.

La question précise des transferts en santé n’y figure pas.

Tout au plus se contente-t-on de s’engager à « travailler avec les provinces et les territoires pour obtenir des résultats qui répondent aux besoins des Canadiens », en matière d’accessibilité, de chirurgies reportées ou encore de santé mentale et de dépendance.

Ces priorités, aussi cruciales soient-elles, ne doivent pas éclipser les autres enjeux, a souligné la gouverneure générale dans son discours, auquel ont assisté une poignée de députés de tous les partis ayant parcouru les quelques mètres sur la rue Wellington qui séparent l’édifice de l’Ouest de celui du Sénat du Canada, dans des navettes parlementaires.

Des enjeux comme le fléau de la violence par arme à feu.

« La violence par arme à feu est en hausse dans plusieurs grandes villes. Pendant que nous investissons dans la prévention et soutenons le travail des forces de l’ordre, nous devons également continuer de renforcer le contrôle des armes », a-t-elle fait valoir.

« Le gouvernement introduira maintenant des mesures comme le rachat obligatoire des armes d’assaut déjà interdites et ira de l’avant avec les provinces et les territoires qui veulent interdire les armes de poing », a ajouté Mme Simon.

Elle a conclu sur une note d’espoir : « La décennie est encore jeune. Avec de la compassion, du courage et de la détermination, nous pouvons corriger son mauvais départ ».