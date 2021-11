La mairesse de Longueuil Catherine Fournier et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation Andrée Laforest

Au cours des six prochaines années, Québec investira plus de 2 milliards pour rénover des HLM en mauvais état dans l’ensemble de la province, et environ 279 millions pour construire plus de 3000 logements sociaux.

Isabelle Ducas La Presse

Plus de 847 millions permettront aussi d’apporter une aide supplémentaire aux bénéficiaires du programme Allocation-logement.

Ces sommes proviendront de l’entente Canada-Québec sur le logement, signée en 2018. Le gouvernement de François Legault n’avait pas encore annoncé ses priorités quant à l’utilisation de ces montants, alors que la question des logements abordables a été l’un des enjeux majeurs des dernières élections municipales au Québec.

« Aujourd’hui, je suis fière d’annoncer que notre gouvernement entend investir dans la construction de logements sociaux, dans le soutien direct aux locataires et dans la rénovation des HLM », a fait savoir la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, par voie de communiqué.

En mai dernier, Québec avait déjà annoncé une somme de 100 millions sur trois ans pour remettre en état une dizaine de HLM de Montréal où des logements sont barricadés en raison de leur délabrement.

Rappelons que 655 HLM au Québec, où vivent 25 000 ménages sont cotés D et E en raison de leur vétusté.

Dernièrement, la Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ) a lancé une campagne demandant au gouvernement des investissements de 2,2 milliards pour la rénovation de ces bâtiments.

Lundi, après l’annonce de la ministre, le président de la FLHLMQ, Yves Dubé, s’est déclaré satisfait des investissements à venir, qui assurent aussi la protection de l’ensemble des logements publics pour les prochaines décennies, a-t-il souligné.

Par ailleurs, la ministre Laforest rencontrait lundi matin la nouvelle mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Mme Fournier avait l’intention de discuter de sa demande pour que sa ville obtienne un droit de préemption, qui lui donnerait la priorité pour l’acquisition de terrains ou de bâtiments qui pourraient servir au développement de logements sociaux ou abordables.

« Le droit de préemption pour Longueuil faciliterait beaucoup les choses, parce que les terrains sont très rares ici, sont très stratégiques, des immeubles pourraient être reconvertis, alors si la Ville obtenait ce pouvoir, ça faciliterait le travail avec nos développeurs communautaires », a souligné Catherine Fournier, avant sa rencontre avec la ministre.