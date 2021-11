La cheffe libérale Dominique Anglade était accompagnée de la députée de Verdun Isabelle Melançon et de la députée de Fabre Monique Sauvé lors de son annonce sur une allocation versée aux aînés.

Pour permettre à chaque aîné qui souhaite vieillir à la maison ou en résidence privée de le faire, la cheffe libérale Dominique Anglade s’engage à verser une allocation allant jusqu’à 2000 $ aux Québécois de 70 ans et plus.

Mayssa Ferah La Presse

L’allocation permettrait aux aînés confrontés à l’augmentation du coût de la vie d’adapter leur domicile pour y recevoir des soins, par exemple.

Les crédits d’impôt déjà existants ne sont pas suffisants pour supporter le soutien à domicile et la démarche pour les obtenir est complexe, selon Mme Anglade. « Nous ne parlons que très rarement de la majorité d’aînés qui sont actifs et peinent à conserver leur maison ou encore à se payer les services dont ils ont besoin, comme des petits travaux de rénovation. » La cheffe de parti est d’avis que l’augmentation du coût de la vie demeure un obstacle à cet égard. Il faut donc les soulager du stress financier.

« On veut quelque chose de simple qui s’inspire beaucoup de l’allocation famille », a renchéri Monique Sauvé, porte-parole de l’opposition officielle pour les aînés et les proches aidants.

L’allocation d’un montant maximal de 2000 $ serait directement versée de façon trimestrielle ou mensuelle via Retraite Québec. On prévoit 2000 $ pour les personnes qui gagnent 50 000 $. Le montant varierait pour les aînés dont le salaire est supérieur. Les personnes seraient libres d’utiliser les sommes comme elles le souhaitent, précise-t-on par communiqué.