L’ex-député fédéral Pierre Nantel sera candidat pour le Parti québécois à la prochaine élection partielle dans Marie-Victorin.

Alice Girard-Bossé La Presse

« Il y aura une [élection] partielle et une campagne générale sous peu et je m’engage à être présent dans ces deux campagnes, parce que représenter les gens de Marie-Victorin, c’est un honneur », a déclaré l’ex-député fédéral Pierre Nantel, qui décrit le Parti québécois comme une équipe « crédible » et « de confiance ».

Pierre Nantel est devenu candidat pour le Nouveau Parti démocratique en 2011, dans la circonscription de Longueuil—Pierre-Boucher. Il est demeuré député pour le NPD jusqu’en 2019. Il est ensuite passé au Parti vert du Canada en 2019, où il a été défait lors des élections.

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, s’est réjoui de cette candidature « qui a dédié plusieurs années de sa vie à la question environnementale », ainsi qu’en matière « de culture et de langue ».

M. St-Pierre Plamondon a annoncé jeudi qu’il ne sera pas candidat dans la circonscription de Marie-Victorin. « On a la chance d’avoir une candidature réellement ancrée localement, qui participe au débat national et qui incarne exactement ce qu’on veut incarner, en langue, en environnement et en culture », a déclaré le chef péquiste dans une conférence de presse dimanche matin.

La circonscription est vacante depuis le départ de Catherine Fournier, qui a été élue mairesse de Longueuil.

La circonscription de Marie-Victorin est représentée par des élus du Parti québécois depuis 1985, mais la Coalition avenir Québec monte en popularité dans les sondages.

En 2018, Martyne Prévost s’était présentée avec la CAQ contre la députée péquiste Catherine Fournier, qui a été réélue avec une mince avance de 705 votes.

À compter de 2019, Catherine Fournier a siégé comme députée indépendante, jusqu’à son élection comme mairesse de Longueuil au début du mois de novembre.