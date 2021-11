L'élection de celui qui arbitre les travaux aux Communes se fait par vote secret, et en personne. Et à partir du 22 novembre, seules les personnes vaccinées auront accès aux édifices parlementaires à Ottawa.

(Ottawa) Les députés conservateurs vaccinés contre la COVID-19 ne s’émeuvent pas devant la perspective que leurs collègues qui ne le sont pas seront privés d’un droit de vote.

Lina Dib La Presse Canadienne

Lundi, c’est l’élection du président de la Chambre des communes. Or, l’élection de celui qui arbitre les travaux aux Communes se fait par vote secret, et en personne. Et à partir du 22 novembre, seules les personnes vaccinées auront accès aux édifices parlementaires à Ottawa.

Le leader parlementaire conservateur Gérard Deltell, tout comme son collègue Alain Rayes, lieutenant québécois d’Erin O’Toole, ont eu un haussement d’épaules face aux limites imposées à leurs collègues non vaccinés.

Ils ont rappelé que la règle est connue de tous. Et ils ont clairement laissé entendre que ceux qui veulent se présenter aux Communes n’ont qu’à se faire vacciner.

Le député conservateur Yvon Godin, lui, se présente au poste de président de la Chambre. Jeudi matin, il espérait encore qu’il y aurait une façon d’accommoder ses collègues pour qu’il puisse faire le plein de votes conservateurs. Deux députés libéraux-le président actuel Anthony Rota et la Québécoise Alexandra Mendes-se disputent les votes des leurs.

Le greffier principal de la Chambre, Jeffrey LeBlanc, ne croit pas qu’un vote excluant un certain nombre de députés mettrait en doute la légitimité du président ainsi élu.

Au dernier décompte de La Presse Canadienne, 36 députés conservateurs refusaient de dire s’ils sont vaccinés ou non. Au leadership conservateur, on refuse de donner le nombre de non-vaccinés. Jeudi matin, M. Deltell a dit tout simplement l’ignorer. Son chef a refusé une fois de plus, mercredi après-midi, de dire s’il connaît ou non ce nombre.

Les autorités des Communes ne sont guère plus transparentes. Impossible de savoir combien de députés n’ont pas encore présenté une preuve de vaccination. On a annoncé cependant que ce sont les effectifs du Sergent d’armes qui auront à s’assurer, à partir de lundi, qu’aucun élu non vacciné n’entre dans les édifices parlementaires.