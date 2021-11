Joe Biden ne « sait pas » s’il pourra jeter du lest

(Washington) Le président des États-Unis, Joe Biden, n’a pas voulu dire si son idée est arrêtée en ce qui a trait au crédit d’impôt sur les véhicules zéro émission, une proposition qui suscite l’ire du gouvernement canadien.

Mélanie Marquis La Presse

« Nous allons parler de cela. La législation n’a même pas été adoptée à la Chambre des représentants […] et on ne sait pas ce qui arrivera au Sénat, et il y a plusieurs facteurs compliqués, alors nous allons en parler, a-t-il affirmé dans le bureau Ovale de la Maison-Blanche, à Washington.

Lorsqu’on lui a demandé si un compromis pourrait être négocié, le dirigeant américain a répliqué ceci derrière son masque : « La réponse, c’est que je ne le sais pas. Je ne sais pas avec quoi nous devrons composer, franchement ».

En accueillant Justin Trudeau pour un tête-à-tête dans son bureau pour la première fois depuis son élection, le président américain a qualifié la relation entre le Canada et les États-Unis de « l’une des plus faciles » et « l’une des meilleures », en lisant des notes préparées.

De son côté, le premier ministre canadien a déclaré que c’était « un grand plaisir d’être ici pour parler d’environnement, pour parler de commerce, pour parler d’en finir avec la pandémie ». Il a ajouté qu’il y avait « beaucoup de travail à faire ».

Mercredi, la vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, a lancé une forme de mise en garde à l’intention de l’administration Biden au sujet de cette proposition de crédit d’impôt d’un montant maximal de 12 500 $ que l’on veut offrir pour l’achat de véhicules zéro émission « made in USA ».

Elle a prévenu que la mesure allait « absolument contre » le nouvel ALENA, et assuré que le message a été transmis aux plus importants leaders du Congrès américain, mercredi, à l’occasion de réunions bipartisanes entre la délégation ministérielle canadienne et des ténors républicains et démocrates.

« Ils ont formulé l’incitatif d’une manière qui aurait vraiment, vraiment, le potentiel de devenir l’enjeu dominant de notre relation », a expliqué Mme Freeland, qui a piloté les âpres négociations ayant mené à la conclusion de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

Le président Biden a évité de se prononcer sur l’aspect de la potentielle violation du pacte commercial.

Mais tout juste après, en point de presse, la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a laissé entendre que les États-Unis ne considéraient pas qu’il s’agirait d’un accroc à l’entente.

« Nous ne le voyons pas de cette façon », a-t-elle répondu.

Elle a ajouté que l’administration Biden comptait en discuter avec le gouvernement canadien, et elle a aussi rappelé l’étroitesse des liens commerciaux entre le Canada et les États-Unis, et les bénéfices qu’ils entraînent.

Chacun ses priorités

Justin Trudeau est dans la capitale américaine dans le cadre du sommet des « Trois Amigos » – le premier à avoir été convoqué depuis cinq ans. Joe Biden a relancé la tradition abandonnée sous l’ex-président Donald Trump en invitant son homologue canadien et son vis-à-vis mexicain, Andrés Manuel López Obrador.

Les pourparlers entre les trois partenaires s’ouvre en fin d’après-midi à Washington.

Si l’enjeu de l’incitatif pour les véhicules zéro émission semble être l’un de ceux qui s’imposent ces jours-ci entre le Canada et les États-Unis, celui de l’immigration paraît dominer les discussions entre le Mexique et les États-Unis, comme c’est souvent le cas.

D’ailleurs, le président López Obrador a été accueilli par un petit groupe de manifestants, jeudi matin, à son arrivée à l’Institut culturel du Mexique. Certains portaient des chandails où l’on pouvait lire « No borders » (« Pas de frontières »).

Avant le début du sommet, Justin Trudeau a une rencontre en tête-à-tête avec la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, dans son bureau qui est situé dans l’édifice Eisenhower, à un jet de pierre de la Maison-Blanche.