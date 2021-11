(Québec) Pierre Reid, qui a été ministre de l’Éducation dans le gouvernement libéral de Jean Charest, est décédé dimanche à l’âge de 73 ans.

Charles Lecavalier La Presse

M. Reid a été élu député du Parti libéral dans la circonscription d’Orford en 2003 et a été ministre de l’Éducation du gouvernement de Jean Charest jusqu’en 2005. Il a ensuite occupé le poste de ministre des Services gouvernementaux jusqu’en 2006.

« Mais c’est avant toute chose à son poste de député et aux gens de son comté qu’il vouera le plus grand attachement jusqu’à son retrait de la vie politique en 2018 », peut-on lire sur l’avis de décès publié par sa famille.

Avant d’entamer sa carrière politique, M. Reid a été recteur de l’Université de Sherbrooke de 1993 à 2001. Détenteur d’un doctorat en mathématiques à l’Université de Paris XI, il a commencé sa carrière comme conseiller chez IBM, puis a été professeur en informatique de gestion à l’Université du Québec à Chicoutimi. Il a également travaillé dans la haute fonction publique fédérale, chez Industrie Canada.

Le premier ministre du Québec, François Legault, offre ses sympathies aux proches de M. Reid, un « homme passionné et tellement sympathique ». Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a salué la « grande classe » de l’homme politique.

« C’est une personne qui a consacré sa vie au service public, comme député, comme ministre, mais également comme sous-ministre et comme recteur », a souligné la cheffe libérale Dominique Anglade. « Il était passionné par la région de l’Estrie, et il ne se privait jamais d’une occasion pour vanter sa région et la défendre », a-t-elle ajouté.

Mme Anglade raconte que M. Reid était un passionné de nouvelles technologies et d’innovations scientifiques. « Dès qu’il en avait l’occasion, il venait m’en parler », souligne-t-elle. Celui-ci lui faisait carrément « d’énormes » revues de presse scientifiques.

« J’ai eu le plaisir de connaître, de collaborer et de servir avec Pierre, en tant que directeur général des commissions scolaires anglophones et ensuite comme député. J’ai connu l’homme curieux, chaleureux, dévoué et compatissant. Mes plus sincères condoléances à ses proches », a écrit de son côté le député libéral David Birnbaum.

« J’offre mes sincères condoléances à ses proches, incluant les membres de sa famille. C’était un homme très dévoué », a souligné de son côté le député caquiste Mario Asselin sur les médias sociaux.