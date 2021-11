(Trois-Rivières) La Coalition avenir Québec (CAQ) sera de la course dans Marie-Victorin avec « probablement » une femme sur les rangs, a annoncé le premier ministre François Legault samedi, à l’ouverture du conseil général de son parti qui souligne ses 10 ans de fondation. L’élection partielle aura lieu « après Noël », en 2022.

Tommy Chouinard La Presse

La circonscription de Longueuil est vacante depuis l’élection de Catherine Fournier à la mairie. Depuis, on a évoqué une « tradition » — qui n’a pas toujours été respectée par ailleurs – de laisser à un nouveau chef de l’opposition la voie libre pour faire son entrée à l’Assemblée nationale, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon dans le cas présent.

« On a laissé la semaine au chef du PQ pour décider s’il voulait se présenter. Il branle dans le manche. Et en plus, un des partis, Québec solidaire, a annoncé qu’il va présenter un candidat ou une candidate. Donc on a décidé qu’on va présenter un candidat ou une candidate, probablement une candidate dans Maire-Victorin », a affirmé M. Legault lors d’un point de presse de 15 minutes – le seul à son agenda pour toute la fin de semaine, ce qui est inhabituel.

Il ne laisse pas le champ libre à Paul St-Pierre Plamondon car il veut aussi offrir « un choix » aux électeurs de Longueuil.

Paul St-Pierre Plamondon a refusé jusqu’ici de dire s’il a l’intention de se présenter lui-même dans Marie-Victorin ou s’il préfère passer son tour. Il pressait le premier ministre de préciser au préalable à quel moment aura lieu l’élection partielle. Il lui demande de la déclencher au plus tôt.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon

« On ne veut pas imposer aux gens de Longueuil une troisième élection en trois mois. On a eu une fédérale, une municipale. Donc ce sera après Noël », a indiqué M. Legault. Pour lui, il est hors de question de faire coïncider cette élection avec un scrutin général hâtif.

« Je veux être clair. Je l’ai déjà dit et je le répète : on a une loi [sur] les élections à date fixe, donc les prochaines élections générales vont avoir lieu au début octobre 2022 », a-t-il affirmé.

Plus tôt cette semaine, la cheffe libérale Dominique Anglade a invité le chef péquiste à sauter dans l’arène. Si c’est le cas, a-t-elle ajouté, son parti ne présentera pas de candidat dans Marie-Victorin, à la condition que les autres formations politiques fassent de même. Son parti sera donc de la course en raison de la tournure des évènements.

Québec solidaire a fait savoir qu’il ne laissera pas le champ libre au chef péquiste et qu’il présentera un candidat.

En 2018, le PLQ s’était classé quatrième, derrière Québec solidaire. La CAQ avait présenté Martyne Prévost contre la députée péquiste Catherine Fournier, qui avait été réélue avec une mince avance de 705 votes. Mme Fournier avait quitté le PQ et siégé comme indépendante à compter de 2019.