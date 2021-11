(Ottawa ) Après avoir mis en doute la sévérité de la COVID-19 en fin de semaine, et mis son chef Erin O’Toole dans l’embarras, la députée conservatrice de l’Ontario Marilyn Gladu présente ses excuses pour ses « commentaires inappropriés ».

Joël-Denis Bellavance La Presse

Dans une déclaration écrite, Mme Gladu a reconnu qu’il est « dangereux » de partager des informations erronées en tant de pandémie.

« Je voudrais m’excuser pour mes commentaires inappropriés sur les vaccins COVID-19 lors d’une récente interview à CTV. Après réflexion, je reconnais à quel point il est dangereux de partager des informations erronées sur la gravité de la COVID-19 et sur l’innocuité et l’efficacité des vaccins. Je retire ces commentaires dans leur intégralité », a-t-elle affirmé dans sa déclaration.

« Je m’excuse sans réserve auprès des Canadiens. Je m’excuse également auprès de mes collègues du caucus et du chef pour la distraction que mes commentaires ont créée », a-t-elle ajouté.

« Les vaccins sont un moyen sûr et efficace de limiter la propagation de la COVID-19 et de prévenir les maladies graves. J’encourage tous les Canadiens qui en sont capables à se faire vacciner. En ce qui concerne l’innocuité et l’efficacité des vaccins, ce devrait être les médecins et les experts en santé publique qui conseillent les Canadiens, et non les politiciens », a-t-elle conclu.

Les propos de Mme Gladu et ceux d’une poignée d’autres députés conservateurs ont forcé le chef conservateur Erin O’Toole à réaffirmer la position de son parti devant les médias au cours des derniers jours. Ils ont aussi mis en relief certaines tensions au sein du parti sur la question de la vaccination obligatoire qui étaient perceptibles durant la campagne électorale. M. O’Toole souhaite mettre fin à ces « distractions » avant la rentrée parlementaire du 22 novembre.

Mme Gladu fait partie d’un mini-caucus conservateur contre la vaccination obligatoire qui regroupe une trentaine de députés et de sénateurs.

En dévoilant la composition de son cabinet fantôme, mardi, le chef conservateur a écarté ceux qui se sont montrés réfractaires à faire la promotion des vaccins comme moyen efficace de mettre à la pandémie de COVID-19.

M. O’Toole a aussi affirmé que tous les députés conservateurs qui participeront aux séances de la Chambre des communes en personne devront respecter les règles sanitaires et être doublement vaccinés.